Al meer dan 41.000 bewakingscamera's aangegeven

In twee maanden zijn al ruim 41.000 bewakingscamera’s aangegeven volgens de nieuwe wettelijke procedure. Zo zal de politie een beter zicht krijgen op alle camera’s in ons land.

Sinds 25 mei zijn de regels voor het plaatsen van bewakingscamera’s veranderd en moet je niet langer een aangifte doen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere privacycommissie. Alle camera’s moeten nu aangegeven worden bij de politie via de website www.aangiftecamera.be. Wie eerder al zijn geplaatste camera’s aangaf bij de privacycommissie moet dat opnieuw doen via de nieuwe procedure, maar heeft daarvoor wel nog tijd tot 25 mei 2020.

‘De aangiftes lopen vlot binnen sinds de lancering van het nieuwe aangiftesysteem, ondanks de verlofperiode en de overgangsmaatregel voor mensen die hun camera’s al hadden aangegeven via het vroegere elektronisch loket van de privacycommmissie’, stelt Gaetan Willems, woordvoerder van Binnenlandse Zaken. ‘Uiteraard blijven we de mensen aansporen om aangifte te doen.’

Camerawet

De privacycommissie kreeg vorig jaar op een heel jaar 6.916 aangiftes van bewakingscamera’s. ‘Maar een vergelijking met het oude aangiftesysteem is moeilijk’, nuanceert Willems. ‘De nieuwe applicatie omvat louter de bewakingscamera’s die onder de toepassing van de camerawet vallen. Concreet betekent dat dat de camera’s van politiediensten niet aangegeven moeten worden in deze applicatie, terwijl ze wel opgenomen waren in het oude systeem.’

De belangrijkste doelstelling is dat de politie een beter zicht krijgt op alle camera’s in ons land. Dat is handig omdat de politie sinds 2007 het recht heeft om opgenomen camerabeelden op te vragen in het kader van gerechtelijke onderzoeken en voor andere opdrachten. Wel nieuw is dat de politie op basis van een geschreven overeenkomst kan vragen om in real time toegang te krijgen tot bewakingscamera’s op risicovolle plaatsen.