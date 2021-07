Al zes doden door noodweer, inwoners stad Luik moeten evacueren

Dat we in de zomer almaar meer zware plensbuien in korte tijd zien, is geen toeval. De jongste decennia blijkt dat het aantal 'dagen met hevige regenval' in ons land sinds de jaren 80 gestaag toeneemt. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) gebruikt die term als de neerslaghoeveelheid per dag meer dan 20 millimeter bedraagt. Het KMI houdt de gegevens bij sinds 1892.