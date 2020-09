Alexander De Croo is de nieuwe premier

Een verrassing is dat nieuws allerminst. Dat de Brakelnaar ambitie had, was bekend. Dat zijn coformateur Paul Magnette (PS) eigenlijk liever partijvoorzitter bleef, evenzeer. De vraag is vooral welke politieke prijs Open VLD de socialisten betaald heeft.

De Croo is 44 jaar, handelsingenieur met diploma's in Brussel en de VS, de zoon van Herman De Croo en vader van twee zonen. Na een compleet mislukt politiek debuut als jonge liberale voorzitter werd hij op 1 januari 2013 vicepremier in opvolging van zijn vriend Vincent Van Quickenborne. Zeven jaar en drie premiers later mag hij zelf de Wetstraat 16 betrekken.