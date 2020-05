Alexander De Croo staat recht

Louter toeval, zo noemt Alexander De Croo het zelf, dat hij de jongste tijd 'in the picture' loopt. Terwijl het er in lopende zaken op aan kwam zoveel mogelijk stil te zitten, is het met de coronacrisis plots gaan branden en staat de liberale vicepremier recht, alsof hij de echte premier is.

Als minister van Financiën heeft De Croo de leiding bij de heropstart van de economie, waarvoor hij een eerste en een tweede bazooka in stelling bracht, die moeten voorkomen dat de coronacrisis bedrijven massaal doet sneuvelen. Ook bij de redding van Brussels Airlines is de liberaal aan zet, alsof hij de numero uno is van de regering. Toen Guy Verhofstadt in de Wetstraat 16 geconfronteerd werd met grote bedrijfsdrama's, zoals het faillisement van Sabena of het dreigende vertrek van VW uit Vorst, was het ondenkbaar dat hij zich zou wegsteken zoals Sophie Wilmès (MR). De premier zat vrijdag wel rond de tafel met Lufthansa-baas Carsten Spohr, maar De Croo heeft de leiding in het dossier Brussels Airlines.

Alexander De Croo heeft natuurlijk wel een goede post. En, fair is fair, hij doet het niet slecht.

Vriend en vijand erkent dat De Croo goed bezig is. 'Hij heeft natuurlijk wel een goede post. En, fair is fair, hij doet het niet slecht', zegt een partijvoorzitter. Dat veroorzaakt meteen wat frictie, want MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet De Croo iets te hardop dromen van de 16. In een interview met De Standaard stak hij deze week niet weg dat hij nog altijd die ambitie heeft. 'Maar een persoonlijke ambitie mag je niet ongelukkig maken als je ze niet waarmaakt', zei De Croo. Waarop de evidente conclusie werd getrokken dat De Croo wel degelijk premier wil worden, maar niet zal treuren als dat niet lukt.

Kingmaker en koning

De Croo blaakt van vertrouwen, want in Open VLD zit hij opnieuw in de cockpit. Even was hij niet meer zeker dat zijn partij hem naar de 16 zou laten gaan als die kans zich zou voordeed. Voorzitster Gwendolyn Rutten had het verbond met hem opgeblazen, omdat ze de kans wilde grijpen om de eerste vrouwelijke premier te worden. Bart Tommelein lanceerde ook snel zijn campagne om voorzitter te worden, met rugdekking van het paars-groene kamp in Open VLD. Tegelijk leek Bart Somers vanuit de Vlaamse regering op te staan als de nieuwe sterke man van de liberalen, maar die golf is gaan liggen.

Als Egbert Lachaert het eind deze maand haalt in de uitgestelde Open VLD-voorzittersverkiezingen, is De Croo opnieuw de kingmaker én de koning.

Als Egbert Lachaert het eind deze maand haalt in de uitgestelde voorzittersverkiezingen, is De Croo opnieuw de kingmaker én de koning. De Croo steunt openlijk Lachaert en laat de mythische campagnemachine van zijn vader Herman De Croo draaien. Er wordt niet uitgesloten dat De Croo in de Veiligheidsraad op de rem staat om de tweedeverblijvers terug te laten keren naar hun appartementje aan de kust om de kandidatuur van de burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, te dwarsbomen.

Met Lachaert als nieuwe voorzitter is De Croo weer zeker van zijn positie als de nummer een in een nieuwe federale regering, die er volgens De Croo best komt tegen september. Het is niet ondenkbaar dat de 16 dan naar Open VLD rolt, want PS-voorzitter Paul Magnette wil zelf niet en gunt het ook de MR niet meer. Bart De Wever wil ook wel, maar bij de mislukte poging om een noodregering op de been te brengen is nog maar eens gebleken dat een Vlaams-nationalist als premier een 'no go' is in Franstalig België.

Kreupele paard

De Wever wordt ook met de kracht van de herhaling weggezet als de politieke leider die over zijn hoogtepunt heen is en het land niet meer uit het moeras kan trekken. Dat is alvast de stelling van politiek marketeer Jan Callebaut, die samen met VRT-journalist Ivan De Vadder het boek 'het DNA van Vlaanderen' heeft geschreven. Meteen luidt de vraag wie van deze generatie politici het dan wel kan. Dat draagt bij tot het scepticisme dat in de Wetstraat heerst. De Wever vreest dat het 'kreupele paard', dat de minderheidsregering-Wilmès is, nog even verder zal moeten strompelen.

De manier waarop PS-voorzitter Paul Magnette de N-VA weer neerzette als een partij die België kapot wil maken, was geen teken dat er onder de waterlijn toenadering is tussen de PS en de N-VA.

Of komen er toch verkiezingen? De manier waarop Magnette de N-VA weer neerzette als een partij die België kapot wil maken, was geen teken dat er onder de waterlijn toenadering is tussen de PS en de N-VA. Magnette gaf aan dat hij nog liever naar verkiezingen gaat. De traditionele partijen hebben met de coronacrisis ook vertrouwen getankt, omdat de thema's van de extreme en populistische partijen zijn ondergesneeuwd. Een revival van de verantwoordelijke partijen kan de vrees voor een absolute meerderheid van het Vlaams Belang en de N-VA aan Vlaamse zijde doen wegebben.