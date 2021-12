Algemene vaccinatieplicht krijgt fiat van Mensenrechteninstituut

Al sinds de vaccinatieplicht voor mensen in de zorgsector op tafel kwam, woedt de discussie of een prikplicht in strijd is met de mensenrechten. Nee, zegt het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) in een nieuw advies dat De Morgen, De Standaard en Le Soir konden inkijken.