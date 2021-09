Alle 65-plussers krijgen derde prik

Alle 65-plussers zullen geprikt worden met het mRNA-vaccin, is te horen op het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. Ook zij die voordien ander vaccin kregen. Concreet gaat het zowel over de vaccins van Pfizer als Moderna.

Uitnodiging op de bus

Voor de 65 tot 84-jarigen wordt de procedures woensdag beslist. Omdat de vaccinatiecentra op 15 oktober sluiten, zal getracht worden die groep zo veel mogelijk in de centra zelf te prikken. Dat is handiger dan massaal huisartsen in te schakelen.

Booster

Meer en meer studies wijzen uit dat de werkzaamheid van de vaccins er na enkele maanden op achteruitgaat. Een boosterprik is daarom aangewezen. Deze week werd ook al beslist dat rusthuisbewoners in ons land een derde prik krijgen .

Ook een covid safe ticket voor bezoekers in woon-zorgcentra lag op tafel maar daar werd nog geen beslissing over genomen. Dat is voor maandag, in de schoot van de Vlaamse regering.