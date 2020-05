Alle ogen gericht op Lufthansa-topman Spohr

Als de grote baas van Lufthansa, Carsten Spohr, vrijdag naar Brussel komt, zal hij dan engagementen aangaan over de toekomst van Brussels Airlines? Dat is de vraag van 1 miljoen.

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) gaat er vanuit dat Spohr niet naar Brussel komt om zonder resultaat naar buiten te wandelen. 'Laat ons maar eens horen wat hij te zeggen heeft', wordt langs Belgische zijde de druk verhoogd.

Spohr heeft Lufthansa uitgebouwd tot een bedrijf dat geldt als een Duits kroonjuweel. Hij deed dat door er een simpele logica op na te houden, zegt een insider. Alleen in winstgevende activiteiten wordt geïnvesteerd. Brussels Airlines maakte nauwelijks winst, waardoor strategische investeringen uitbleven en de Belgische luchtvaartmaatschappij het lelijke eendje in de Duitse groep werd. Brussels Airlines kon ook slechts een marktaandeel van 40 procent op de luchthaven van Zaventem voorleggen, wat ondermaats is naar Lufthansa-normen.

'Lufthansa is belangrijk voor Brussels Airlines, maar Brussels Airlines is dat niet voor Lufthansa', vat een gewezen directielid van Brussels Airlines het samen.

Nationaliseren

Het maakt de onderhandelingspositie van De Croo er niet makkelijker op, te meer omdat er geen plan B is. In Franstalige politieke kringen wordt gefluisterd dat Brussels Airlines kan worden genationaliseerd, waarna met de door Lufthansa gevraagde 390 miljoen euro steun een doorstart kan worden gemaakt, zoals gebeurde na het faillissement van Sabena. Maar dat scenario wordt afgedaan als politieke dromerij. 'Let's get real', klinkt het.

Lufthansa is belangrijk voor Brussels Airlines, maar Brussels Airlines is dat niet voor Lufthansa. Ex-directielid Brussels Airlines

In ruil voor de gevraagde staatssteun wil De Croo harde engagementen dat Lufthansa de toekomst van Brussels Airlines verzekert. Het geld kan niet dienen om de herstructurering mee te financieren, het moederhuis Lufthansa moet zijn deel doen. De Belgische overheid wil maar steun geven als die dient voor de transitie naar het postcoronatijdperk. En De Croo wil niet opnieuw een kat in een zak kopen, zoals is gebeurd bij de instap van Lufthansa in Brussels Airlines. Het aandeelhoudersakkoord van 2016 bevatte engagementen voor de uitbouw van Brussels Airlines, maar op elk engagement volgde telkens het dodelijke zinnetje: 'in so far economic conditions allow'. Er kwam weinig of niets van in huis.

Als de directie van Brussels Airlines begin deze week de vakbonden voorhield dat er engagementen zijn over de ontwikkeling van de rendabele vluchten naar Afrika en de VS en over de vergroening van de vloot, was daar langs Belgische zijde veel scepsis over. 'Dat zijn geen engagementen, dat hebben de vakbonden nu ook wel door', luidt het in regeringskringen.

Blokkeringsminderheid

De Croo wil in ruil voor overheidssteun een blokkeringsminderheid van 25 procent in Brussels Airlines. Dan kan de Belgische overheid zelf toezien op de uitvoering van de engagementen voor een groeiscenario voor Brussels Airlines. De Croo houdt het been even stijf als Duitsland en Oostenrijk, waar Lufthansa ook met de bedelstaf rondgaat. Maar Spohr speelt het spel hard. Hij deinsde er niet voor terug om openlijk over de mogelijkheid van een chapter 11-scenario, een bescherming tegen schuldeisers, te spreken.