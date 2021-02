'Alle vaccins zijn doeltreffend'

Alle coronavaccins die in ons land gebruikt worden, zijn bijzonder werkzaam, ook tegen de Britse variant. Dat benadrukte vaccinoloog Pierre Van Damme op de coronabriefing.

Het AstraZeneca-vaccin wordt voorlopig niet toegediend bij 55-plussers, maar volgens Van Damme, die lid is van de taskforce vaccinatie, wil dat niet zeggen dat het niet werkt.

Volgens een recente studie stijgt de doeltreffendheid van het AstraZeneca-vaccin als de periode tussen de eerste en de tweede prik langer is. Als de tweede dosis toegediend wordt 4 tot 12 weken na de eerste, bedraagt de doeltreffendheid tegen milde vormen van corona twee weken na de tweede dosis 60 procent. Na twaalf weken is dat 82 procent. 'Dat is vergelijkbaar met Pfizer en Moderna', zegt Van Damme.

Het AstraZeneca-vaccin wordt momenteel niet toegediend aan 55-plussers maar dat betekent volgens Van Damme niet dat het niet werkt bij oudere leeftijdsgroepen. 'Er zijn gewoon nog onvoldoende gegevens. Er lopen nog studies in de VS en ook vanuit het Verenigd Koninkrijk verwachten we nog resultaten. Maar van de Wereldgezondheidsorganisatie mag het gebruikt worden bij oudere mensen.'

Van Damme benadrukt dat alle (drie) vaccins die in ons land worden gebruikt doeltreffend zijn tegen de Britse variant. Die variant komt voor in 30 tot 35 procent van de onderzochte stalen. Over de Zuid-Afrikaanse variant, die in 3 procent van de gevallen wordt waargenomen, is het nog te vroeg om uitspraken te doen, zegt hij. Van Damme sluit niet uit dat de Britse variant de opmars van de Zuid-Afrikaanse tegenhoudt.

Volgende week krijgen in ons land 58.750 mensen een eerste prik van het Pfizer/BioNTech vaccin, 4.600 Belgen krijgen een eerste Moderna-vaccin. In de vaccinatiecentra wordt ook gestart met het toedienen van AstraZeneca, in eerste instantie aan zorgverleners tussen 18 en 55 jaar.

Op de coronabriefing werden vragen gesteld over de privacy bij de identificatie van risicogroepen. Volgens Dirk Ramaekers, die aan het hoofd staat van de vaccinatiestrategie in ons land, heeft de Hoge Gezondheidsraad die risicogroepen afgelopen zomer goed onderbouwd en blijven na de vaccinatie van die mensen geen databanken over, om zo het gevaar voor misbruik van privacygegevens te vermijden. 'Maar we gaan kijken of er aanpassingen nodig zijn'.