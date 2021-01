Als de klok voor één keer wat sneller mag tikken

Een toastje met gerookte zalm bezegelde in Huyze Den Hoorn 2020. In april verloren ze twee bewoners door corona. Eén mevrouw herstelde. Voorts bleef dit rusthuis in Sint-Rita veilig voor het virus. Maar het vaccin is welkom. ‘Bij een uitbraak kunnen we iedereen kwijtraken.’

Jos Hermans woont niet in Sint-Rita, maar daar straalde hij maandag via de televisie wel in al die 25 kamers binnen. De man uit Puurs, de allereerste covidgevaccineerde van dit land, kreeg zijn 15 minutes of fame. Soms is iets 96 jaar wachten waard. ‘Als een engelke dat op mijn tong pist’, zei Jos. Duizend camera’s klikten.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Dieper in het land ligt Sint-Rita bij Damme. De parochie is genoemd naar de patrones van de hopeloze gevallen, maar aan de deur van Huyze Den Hoorn hangt dit briefje: ‘Wij gaan voor de volle tweehonderd procent.’ In de kleine hal registreert Lieve Beukelaer, die samen met haar man Hans De Muyt dit privéwoon-zorgcentrum leidt, onze temperatuur. 35,8: we zijn welkom, maar met afstand. ‘Op dit moment mag elke bewoner maar één vaste bezoeker hebben’, zegt Lieve. ‘Ook hun huisartsen komen alleen op afspraak. We kunnen niets riskeren.’

Bijna twee jaar geleden waren we al eens hier. Toen voor een verhaal over hoe een klein woon-zorgcentrum als het Gallische dorp in het Romeinse keizerrijk standhield tegen de overnamedrift van koepels als Armonea en Vulpia. We moesten eraan terugdenken bij de beelden van de eerste vaccinaties en al die verhalen over vaccinatiestrategieën, verdeling, prioriteiten. Zou Sint-Rita niet vergeten worden?

We kunnen echt niets riskeren. Toen in maart het virus als een vuur om zich heen greep, dachten Hans en Lieve aan niets anders.

Toen, februari 2019, praatten we met Cécile. Ze zei dat ze eind dat jaar 100 zou worden. Haar man Noël is ondertussen overleden, maar Cécile is er nog altijd. ‘Ze stelt het goed’, zegt Lieve Beukelaer. ‘Alleen sukkelt ze met een hoest. Ze blijft op haar kamer en het is veiliger dat je vandaag met iemand anders praat.’

We kunnen echt niets riskeren, die woorden moeten we onthouden. Toen in maart 2020 het virus als een vuur om zich heen greep, dachten Hans en Lieve aan niets anders. Ze hebben 25 bewoners en 23 personeelsleden. ‘De angst was er continu en die is er nog. In het begin hadden we wel een beetje materiaal en nog tamelijk snel kregen we mondmaskers en ontsmettingsmiddelen via de overheid en van de stad Damme. Natuurlijk vreesden we dat grote woon-zorgcentra de voorkeur zouden krijgen. Schorten waren bijvoorbeeld moeilijk. Idem voor faceshields. Maar je trekt je plan. Onze CRA (Coördinerend Raadgevend Arts, red.) heeft zelf faceshields gemaakt. Constant was de vraag: wat hebben we, wat als er een uitbraak komt, zijn we klaar?’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Beetje benauwd

In haar kamer zit Lucienne Deschuyter in haar goede zetel. Er is jumping op tv. Boven dat toestel een foto van haar kroost: zoon Martin, schoondochter Marinka, vier kleinkinderen, negen achterkleinkinderen. Lucienne is 92. Een zoon, John, overleed toen hij 33 was. Haar man Cyriel enkele jaren geleden. Cyriel was 96. Dit jaar kwam corona.

Lucienne is van Sint-Pieters, Brugge, en spreekt in de taal van haar jeugd. Nog met gloed in haar ogen. Al was dit jaar verdrietig. Een van de twee covidslachtoffers was hier haar vriendin. ‘En mijn zus is gestorven van de corona’, zegt Lucienne. ‘Yvonne woonde in Gent, maar ze zat in een rusthuis in Sint-Martens-Latem. We hebben elkaar niet meer gezien. Ze is gestorven, alleen en verlaten. Dat vond ik lastig.’

Elke dag dichter bij dat vaccin betekent in Huyze Den Hoorn een dag dichter bij wat opluchting.

Lucienne verliet haar huis niet graag, begin 2019, maar door een val te veel was er geen keuze meer. Ze is wel stiefcontent van de verzorging. Er was alleen die verscheurende keuze. ‘Ik moest kiezen of mijn zoon binnen mocht of mijn schoondochter. Ik zie ze allebei doodgraag. Uiteindelijk is het Marinka geworden. Zij regelde al alles. Martin komt dan mee en blijft aan het raam staan.’

Ook Lucienne zag Jos Hermans op tv. Zoals Lieve het zag. In Huyze Den Hoorn werd, van bij het nieuws dat de vaccins er waren, geregistreerd wie zich wilde laten vaccineren. ‘Allemaal’, zegt Lieve. Lucienne? ‘Ik ben er een beetje benauwd van’, zegt ze en daarmee bedoelt ze dat ze wat schrik heeft. ‘Misschien ga ik me daar slecht van voelen. Of zal het ambetant zijn. Maar Martin heeft me gerustgesteld. Dus ja.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Lucienne zit niet op Twitter, ze zal dus de discussie niet gevolgd hebben. Evenmin heeft ze de opiniestukken gelezen in de kranten of de vragen aan het ministerie van Volksgezondheid of het Europees Centrum voor ziektepreventie -en bestrijding. Of het verstandig is eerst de oudsten te vaccineren? Of voorrang gegeven moest worden aan de rusthuizen? En, zo ja, aan welke? Zonder die woorden viel de vraag: is het nog wel nuttig, via vaccins, te ‘investeren’ in mensen met de laagste levensverwachting?

Eén antwoord was dat je het niveau van een samenleving afmeet aan hoe ze voor de zwaksten zorgt.

Een ander antwoord geeft Lieve Beukelaer. ‘Ik vind het goed dat zij eerst komen. Je mag niet vergeten dat zowel bij die mensen en hun familie als bij de verzorgenden een constante schrik leeft. Elke keer dat de telefoon rinkelt, voel ik een krimp in mijn hart. Het zal toch niet? Al sinds maart. Wat er gebeurd is met die hulpsint (in het woon-zorgcentrum in Mol, red.) is een absoluut rampscenario. Bij een dergelijke uitbraak hier zouden we iedereen kwijtraken. Van Sinterklaas was bij ons geen sprake, wij lieten niemand binnen, integendeel. Maar die schrik houden ook wij niet vol.’

De andere schrik, dat Huyze Den Hoorn als kleine speler laat in de vaccinatieplanning zou vallen, verdween snel. ‘De overheid heeft ons, vind ik, goed geïnformeerd. Al moet je héél veel lezen om bij te blijven. Terwijl we zelf voor de zorg inspringen, blijven de mails komen. Maar ik klaag niet, via het e-loket Zorg en Gezondheid worden we constant op de hoogte gehouden. Tussen 23 december en 4 januari moesten wij onze bestelling van vaccins doorgeven. Dat hebben we vorige week gedaan.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Die bestelling geldt voor de 25 bewoners. Het personeel volgt later. ‘We krijgen zoveel flacons als nodig voor de bewoners. De CRA zal die dan, met onze hulp, toedienen. Ondertussen hebben we bericht gekregen dat ze hier tussen 11 en 17 januari zullen zijn. Wij hebben aangegeven dat het ook op zaterdag of zondag kan.’

Dat lijkt een detail, maar dat is het niet. Elke dag dichter bij dat vaccin betekent in Huyze Den Hoorn een dag dichter bij wat opluchting. Voor één keer mag de klok wat sneller tikken.

Zelfs in de dood eenzaam

Een grote uitbraak bleef hier uit, maar alles is relatief. Een rusthuis is geen wachtkamer op de dood, hier wil men mensen zo lang mogelijk fijne jaren bieden. Corona kwam twee bewoonsters halen. Twee mensen die al wat zwakker waren, maar toch. ‘Emotioneel vonden wij het heel zwaar omdat we die mensen geen deftig afscheid konden bieden. Ze zijn hier gestorven, toch alleen.’

Zelfs in de dood eenzaam. ‘Omdat het virus overleefde na de dood, konden nabestaanden het lichaam niet begroeten. Tussen overlijden en het ophalen door de begrafenisondernemer zat een halfuur. Toen hebben wij de familie wel gebeld. Als ze snel waren, konden we iets doen.’ Ze waren snel. Het in een bed opgebaarde lichaam werd even bij het raam gezet. ‘De twee dochters van het ene mevrouwtje, die een sterke band hadden, apprecieerden dat enorm. Maar toch vonden we dat we tekortschoten. Iemand ziet nog altijd een psycholoog. Ze krijgt die rouw en dat onwezenlijke afscheid van haar moeder niet verwerkt.’

Eén, al demente, vrouw overleefde Covid-19 wel. De zomer moest nog komen, maar voorts bleef Huyze Den Hoorn gespaard. ‘Alleen bij het personeel was een vijftal mensen, ongeveer op hetzelfde moment, ziek door corona. Op een totaal van 23 is dat veel. Dat los je niet zomaar op door te schuiven. Een zieke verpleegster kun je niet vervangen door een poetsvrouw. Hans en ik sprongen in en onze CRA is er elke dag geweest voor hulp, informatie aan ons en het personeel, voor de bewoners zelf.’

Op de televisie van Lucienne blijven de paarden springen. Ze kijkt liefst naar sport, leerde Cyriel ooit op het voetbal kennen en supportert, als Brugse, voor de Club. Maar donderdagavond ging ze in de eetzaal een toastje met zalm eten, dronk een glas cava en at wat desserthapjes. Zo sloten ze in Den Hoorn 2020 af. Weliswaar in twee bubbels.

‘Van bij het begin hebben we ons huis in twee bubbels verdeeld’, zegt Lieve Beukelaer nog. ‘Dat kon omdat de bouw van het huis dat toeliet. De twee groepen hebben eigenlijk geen contact. Voor één koppel was dat vervelend. Ze hebben elk een kamer en die bevindt zich toevallig in twee afgescheiden delen. Die mensen zien elkaar in principe dus niet. We regelen alleen af en toe dat ze op de gang, met voldoende afstand en als niemand anders moet passeren, elkaar wel eens kunnen zien en spreken. Maar voorzichtig.’