‘Als we nu niet hervormen, wanneer dan wel?’...

D e regering-De Croo had donderdagavond een ‘technische begrotingscontrole’ moeten houden. Maar omdat het coronavirus hardnekkiger is dan Mathieu Van der Poel op Italiaanse wegen, werd de agenda nog maar eens overhoopgehaald. Het is veelzeggend: in absolute cijfers waren de tekorten op de Belgische begroting nooit groter dan vandaag, maar nooit werd daar zo weinig om gemaald.

Vincent Van Peteghem (40) Minister van Financiën en vicepremier voor CD&V sinds oktober 2020.

Was daarvoor parlementslid en burgemeester van De Pinte.

Is econoom en professor organisatiemanagement aan de EDHEC Business School in Rijsel.

Vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) geeft er wel om, zegt hij. ‘Natuurlijk sta ik te popelen om naar een volgende fase te gaan. Als we erin slagen de gezinsconsumptie en de bedrijfs- en overheidsinvesteringen te doen aantrekken en voor de lange termijn ons sociaal systeem duurzaam te houden, zal het begrotingstekort verkleinen. Maar zolang we in die gezondheidscrisis zitten, is het pompen om de bedrijven en de koopkracht overeind te houden.’

Wordt op de ministerraad eigenlijk nog langer dan een minuut gediscussieerd als iemand een paar honderd miljoen vraagt voor een steunmaatregel?

Vincent Van Peteghem: ‘Tuurlijk wel. Het is ook niet zo dat er voortdurend maatregelen bijkomen. Tot nu toe hebben we telkens met totaalpakketten gewerkt, die dan geleidelijk worden uitgerold. Het laatste pakket dateert van februari. Het volgende is een heropstartpakket voor de horeca en de evenementensector. Het geheel is nog niet afgeklopt. Maar ik vertel geen geheimen als ik zeg dat we daarvoor denken aan een tijdelijke verlaging van de btw naar 6 procent, de volledige aftrekbaarheid van kosten en een vrijstelling van de RSZ-bijdragen.’

Hebt u deze week de oproep van tien economen in onze krant gelezen? Waar blijven de sociaal-economische hervormingen?

Van Peteghem: ‘Ja, en ik was blij om dat te lezen. Want het is exact wat ik sinds de start van deze regering zeg: de belangrijkste relancemaatregelen zijn hervormingen. En ik heb er een goed oog in, want aan de 5,9 miljard aan relancemiddelen die we van Europa krijgen, is de voorwaarde verbonden dat alle ontvangers hervormingen doorvoeren.’

Goed dat u er zelf over begint: de Europese Commissie schijnt niet al te gelukkig te zijn met de eerste versie van jullie relanceplan.

Van Peteghem: ‘Dat maakt deel uit van het proces. Er is een eerste draft ingediend, waarbij een reeks opmerkingen is geformuleerd. De tweede draft volgt begin april. Eerlijk gezegd: Europa kan wat mij betreft niet streng genoeg zijn voor onze plannen. Zo krijg je een gelijkaardig momentum als in 1993, toen ons land verplicht werd alle zeilen bij te zetten om tot de eurozone te kunnen toetreden.’

U zat als Kamerlid op de eerste rij toen een unieke coalitie van de liberalen, de N-VA en CD&V er niet in slaagde de bakens te verzetten in dit land. Waarom denkt u dat dat wel lukt met de groenen en de socialisten, die de kant van de vakbonden kiezen?

Ik zou het als bevoegd minister niet pikken als mijn voorzitter, zoals Paul Magnette, zou zeggen dat hij 200 procent achter een staking staat.

Van Peteghem: ‘Als we nu, na zo’n crisis, niet hervormen, wanneer dan wel? Als de politiek nu niet toont dat ze nog in staat is dingen op te lossen, dan geef ik u de verkiezingsuitslag in 2024 op een blaadje. Alle plannen en studies liggen klaar. Voor de hervorming van de fiscaliteit is er het rapport van de Hoge Raad van Financiën. Voor de betaalbaarheid van de pensioenen is er het rapport van het expertenteam rond Frank Vandenbroucke (sp.a). En voor de modernisering van de arbeidsmarkt heeft de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zijn plannen al ontvouwd. Het enige wat we nu nodig hebben, is de moed om er iets van te maken. Wij, maar ook de sociale partners die van deze regering alle ruimte krijgen om de hervormingen mee uit te werken. De externe druk die Europa biedt in ruil voor de relancemiljarden komt daarbij heel goed van pas.’

Maar wanneer komt dat debat op gang? Het enige wat we tot nu van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) hebben gehoord, is dat ze de tweede pijler wil herzien. Het resultaat: massale onrust.

Van Peteghem: ‘Het zal u niet verbazen dat de tweede coronagolf die debatten vertraagd heeft. Maar alle vakministers zijn volop hun plannen aan het opmaken, en dus komt dat debat er wel aan. Over de communicatie rond de tweede pijler was ik niet te spreken. De PS heeft dat toen ook gecorrigeerd. Laat me duidelijk zijn: we ondernemen niets dat de rechtszekerheid aantast. Ook in de fiscale hervorming die ik voorbereid, is dat de leidraad: in de tijd gespreide hervormingen die niemand voor een voldongen feit stellen. Er zitten in die tweede pijler inderdaad excessen die we moeten aanpakken. Maar we gaan een succesvol instrument niet op de schop gooien.’

Staat u als ACW’er 200 procent achter de staking voor extra loonsverhoging, zoals Paul Magnette (PS)?

Van Peteghem: ‘Ik begrijp de bezorgdheden van de vakbonden, maar we hebben de sociale partners nog maar pas de marge gegeven om in de sectoren die wel goed uit de coronacrisis gekomen zijn wat meer te doen. Ik zou zowel de vakbonden als de werkgevers willen vragen opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Anderhalf jaar hebben ze terecht geroepen dat de politici hun verantwoordelijkheid moesten nemen en een regering vormen. Wel, hier zijn we. Nu is het aan hen. En wat de uitspraken van Magnette betreft: ik zou het als bevoegde minister niet pikken als mijn voorzitter met dat soort statements afkomt. Gelukkig is Pierre-Yves Dermagne (PS) een pragmatische en daadkrachtige minister, die zowel de werkgevers als de vakbonden op hun verantwoordelijkheid wijst.’

Hebt u het gevoel dat de PS nog altijd pogingen onderneemt om de loonwet te ondergraven? Kamerlid Marc Goblet heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend, samen met Raoul Hedebouw (PTB).

Van Peteghem: ‘Hebt u de eerste zin van dat wetsvoorstel gelezen? ‘De indieners merken op dat de heer Goblet in deze niet de PS vertegenwoordigt, maar optreedt als vakbondsman met socialistische waarden.’ Waarvan akte. De enige PS’er waar ik mij in dit dossier op richt, is vicepremier Dermagne. Hij volgt perfect de lijn van het regeerakkoord. Het enige wat ik kan hopen, is dat dit soort profileringsdrang de regering niet binnensluipt.’

Hoe stelt u het eigenlijk in het kernkabinet, als enige zonder Franstalige partner?

Van Peteghem: ‘Heel goed. Als het linker- en het rechterblok ver uit elkaar zitten over een thema, weet ik dat het compromis in het midden zal landen, waar CD&V zit. Dat is voor ons een heel andere situatie dan in de regering-Michel. Ik denk dan ook dat er vandaag niet veel partijgenoten zijn die vinden dat we niet in deze regering hadden mogen stappen.’

Maar valt het iemand op dat jullie erbij zijn?

Van Peteghem: ‘Je kan toch niet ontkennen dat we onze stempel drukken? Annelies (Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken red.) zit in de cockpit van het coronabeleid, Sammy (Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie red.) brengt nuance in het migratiedebat en ik jaag de fiscale dossiers erdoor, met de effectentaks en de oplossing voor het buitenlands vastgoed als uitschieters.’

Hebt u gezien op welke plaats u stond in de vorige populariteitspoll van Het Laatste Nieuws?

Van Peteghem: ‘28ste?’

Nog veel groeimarge.

Van Peteghem: ‘Dat is goed, hé? We zijn een marathon begonnen, geen sprint. En oprecht: ik vind het belangrijker dat mijn partij vooruitgaat in de peilingen dan ik.’

Misschien moet u meer meegaan met de heersende politieke trend: oppositie voeren tegen de eigen beslissingen.