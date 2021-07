Alweer heibel over regeringscommissaris Ihsane Haouach

Een uitspraak van Ihsane Haouach, de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, leidt opnieuw tot controverse rond haar persoon. Deze keer is ook Open VLD niet gelukkig.

Haouach gaf afgelopen zaterdag voor het eerst sinds haar benoeming door staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) een interview. Daarin reageerde ze fel op de politieke polemiek een maand geleden nadat bekend was geworden dat Ecolo een gesluierde vrouw had gekozen om in de raad van bestuur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen te zetelen.

Volgens Bouchez bewijst Haouach opnieuw dat ze niet over voldoende neutraliteit beschikt om haar functie uit te voeren.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ging toen zo fel tekeer tegen haar benoeming, dat het tot een botsing met premier Alexander De Croo (Open VLD) leidde. Die verdedigde in de Kamer de competenties van Haouach en stelde dat geen enkele partij in de regering haar benoeming in vraag had gesteld. Daarop barstte een nogal semantische discussie los met de MR, die wel degelijk haar ongenoegen had laten blijken in het kernkabinet, maar ook niets meer kon doen omdat de zes andere regeringspartijen het debat niet wilden heropenen.

Verandering in demografie

'Een aanval op haar persoon', noemde Haouach afgelopen weekend in Le Soir de behandeling die haar te beurt was gevallen sinds het nieuws over haar aanstelling. De controverse was volgens haar helemaal niet ingegeven door een bekommernis over de neutraliteit, maar door 'racisme en seksisme'. Haouach doelde daarbij vooral op een recent incident met Corentin de Salle, de vertegenwoordiger van de MR in het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Die provoceerde Haouach door in de raad van bestuur te vragen of ze haar hoofddoek wilde afzetten.

Maar het was een ander uitspraak van Haouach die het vuur opnieuw aan de lont stak. 'De discussie is niet: stellen we de scheiding van kerk en staat in vraag? Het is: hoe gaan we om met de verandering in demografie?' Daarop gingen Bouchez en meerdere leden van de MR de voorbije dagen helemaal los. 'Dit bewijst dat ze niet over de neutraliteit beschikt voor die functie. Wat ze zegt, is de basisargumentatie voor de omvolkingstheorie van extreemrechts.'

Deze keer is ook Open VLD 'niet gelukkig'. Er komt een gesprek met Schlitz, vernam De Tijd. Over een vervanging willen de Vlaamse liberalen nog niet spreken. De kans dat het zover komt, lijkt voorlopig klein. Voor de vijf andere regeringspartijen is de zaak voorlopig geen issue.