Amnesty tikt België op vingers

'België moet niet enkel in woorden voor mensenrechten pleiten, maar ook voor eigen deur vegen', zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie stelt de situatie in de Belgische gevangenissen aan de kaak.

'In woorden is België vaak een mensenrechtenkampioen', zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. Nochtans kan ons het land het zelf beter doen op vlak van mensenrechten.

Zo blijft de situatie in de gevangenissen problematisch, is er waakzaamheid geboden rond het antiterreurbeleid en heeft België het internationaal recht geschonden bij het terugsturen van mensen naar Soedan, aldus de organisatie.

Het is belangrijk dat die mensenrechten internationaal hoger op de agenda komen en dat België ook zelf het goede voorbeeld geeft. Wies De Graeve Topman Amnesty International Vlaanderen

'In het domein van asiel en migratie zien we dat België niet immuun is voor de Europese visie of retoriek, die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen buiten de grenzen te houden', aldus De Graeve. 'Dat is zelfs de enige maatstaf voor het beleid en niet het beschermen van kwetsbare mensen.'

België voert momenteel een campagne om een zitje te veroveren in de VN-Veiligheidsraad. 'Mensenrechten zijn daarbij een speerpunt', aldus De Graeve. 'Het is vooral belangrijk dat die mensenrechten internationaal hoger op de agenda komen en dat België ook zelf het goede voorbeeld geeft, bijvoorbeeld door het stoppen van wapenleveringen aan Saoedi-Arabië die in Jemen ernstige mensenrechtenschendingen aanrichten.'

'Haatretoriek'

Wereldwijd hebben volgens Amnesty veel machthebbers hun haatdragende en verdelende retoriek omgezet in concreet beleid.

De Graeve geeft het voorbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij voerde een inreisverbod uit moslimlanden in eens hij aan de macht kwam en trof andere discriminerende maatregelen, zoals een beperking van de rechten van transgenders. In Hongarije houdt premier Viktor Orban dan weer haatretoriek aan tegen asielzoekers, die in containers worden weggestopt, klinkt het.

We zien op het internationale toneel dat leiders die de klok terugdraaien, niet ter verantwoording worden geroepen omdat er weinig of geen leiderschap is voor mensenrechten. Wies De Graeve Topman Amnesty International Vlaanderen

'Leiders die de klok terugdraaien, worden niet ter verantwoording geroepen omdat er internationaal geen of weinig leiderschap si voor mensenrechten. Het staat te weinig prioritair op de agenda.' Daardoor komt er bijvoorbeeld geen stevige reactie op de etnische zuivering tegen de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar of andere misdaden tegen mensenrechten in Syrië, Irak en Zuid-Soedan.