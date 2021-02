Amper 1 procent van werknemers krijgt winstpremie

Het systeem van winstpremies laat ondernemingen sinds 2018 toe om (een deel van) de winst van het voorbije boekjaar toe te kennen aan hun werknemers in de vorm van een fiscaal aantrekkelijke premie. Maar die mogelijkheid wordt amper benut. Slechts 1,15 procent van de Belgische werknemers kreeg in 2020 een winstpremie van zijn werkgever. Dat is ruim een derde meer dan in 2019 (+ 38%). Dat blijkt uit data van het sociaal secretariaat van de hr-dienstverlener Securex. De steekproef telt ruim 26.000 bedrijven en bijna 200.000 werknemers in de privésector.