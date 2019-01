Analisten verdeeld over het plan B van May

Volgende week dinsdag mogen de Britse parlementsleden aangeven wat ze van het plan B van Theresa May vinden. Analisten zijn verdeeld over de uitkomst.

Volgens Azad Zangana, econoom bij de vermogensbeheerder Schroders, is de kans op een no-deal brexit net zo groot als voorheen: 'Het zal moeilijk zijn voor May om met wat kleine wijzigingen de deal nu wel door het parlement te krijgen. Zeker omdat parlementsleden geloven dat een verlenging van de onderhandelingstijd mogelijk is. De regering geeft op haar beurt aan tegen elke vorm van vertraging te zijn, waardoor een no-deal het gevolg zou kunnen zijn'. Wel verwacht Zangana dat het parlement uiteindelijk, met een no-deal in het vooruitzicht, elk voorstel zal steunen.

De analisten van ING denken juist dat er een grote kans is dat de brexit zal worden uitgesteld: 'Het voorstel van Cooper wordt door sleutelfiguren binnen de Labour Party gesteund, waardoor het aannemelijk is dat dit amendement slaagt'. Wel benadrukt de bank dat de EU unaniem goedkeuring moet geven voor het uitstel, waardoor er maar één land dwars hoeft te liggen om een harde brexit uit te lokken. En ook als de brexit tijdelijk wordt opgeschort, is het nog maar de vraag of de EU uitstel wil geven voorbij de Europese verkiezingen op 23 mei. De bank verwacht dat bedrijven hun investeringen en aanwervingen zullen uitstellen, zolang er geen definitieve beslissing is genomen omtrent de brexit.