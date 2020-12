‘Angst is soms bedreigender dan het virus’...

‘Toen Frank Vandenbroucke terugkwam van het ziekenhuis in Luik zag ik de angst in zijn ogen.’ Volgens psycholoog en rouwexpert Manu Keirse zijn we het voorbije jaar collectief verkrampt in onze vrees voor de dood, verlies en verdriet. En die angst was een slechte raadgever.

De grote, ronde ramen van het bureau van Manu Keirse kijken uit op de vijver van het kasteel in Leefdaal vlakbij. Het huis ligt wat hoger dan de kasseiweg, wat het zicht op het mistige water, met de bomen erachter, wijdser maakt. Keirse volgt onze blik. ‘Anne is de reden waarom we destijds hier zijn komen wonen’, zegt hij. Die Anne is Anne Chapelle, de modeonderneemster die dit jaar na ettelijke jaren aan het roer het merk Ann Demeulemeester uit handen gaf. Chapelle was 18 toen ze als pleegdochter bij het echtpaar Keirse kwam, toen allebei amper 30. ‘Ze zochten iemand en mijn vrouw en ik waren het er in tien minuten over eens dat wij daar wel voor wilden gaan. Alleen, we hadden net een huis gebouwd in Herent en daar was geen ruimte. Dus zijn we halsoverkop hier komen wonen.’ Hij lacht. ‘We zijn hier niet meer weggegaan.’

Manu Keirse (74) Doctor in de klinisch psychologie en gespecialiseerd in de medico-sociale wetenschappen.

Begon in het psychologisch centrum van de Broeders van Liefde in Sint-Truiden. Bouwde vanaf 1979 de dienst patiëntenbegeleiding aan het UZ Leuven uit. Werd later directeur-bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis in Leuven en was jaren secretaris van de Gezinsbond.

Was rond de eeuwwissel kabinetschef van Magda Aelvoet (toen Agalev) op het ministerie van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Gaf als professor les aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven en aan de Benelux-universiteit in Eindhoven.

Schreef tal van boeken over rouwverwerking en omgaan met verlies en verdriet.

Is voorzitter van het Woonzorgnet Dijleland, dat vier woon-zorgcentra overkoepelt.

Is getrouwd en heeft vier kinderen.

Hij laat ons binnen via een aparte ingang. Een zithoek met zeteltjes op veilige afstand leent zich voor veel en lange gesprekken. Naast hem een kast met boeken, met een reeks titels die hij zelf schreef. Als professor is hij op emeritaat, maar voor de 74-jarige Keirse stopt het werk nooit. ‘Begin januari had ik 178 voordrachten voor dit jaar gepland. Door corona zijn er een aantal geschrapt, maar veel zijn doorgegaan via Skype of Zoom.’ In deze vreemde tijd blijven de vragen komen. Brieven van mensen die om hulp vragen, interviewaanvragen - ook uit Nederland -, overleg met specialisten. ‘Mensen zoeken houvast’, zegt hij knikkend.

Keirse specialiseerde zich als klinisch psycholoog in rouwverwerking en pionierde in het Leuvense universitaire ziekenhuis met een aanpak waarbij hij het welzijn van patiënten veel centraler stelde. Klinisch succes gaat hand in hand met menselijkheid, gelooft hij. Een lijn die hij het voorbije jaar consequent doortrok. ‘Ik ben voorzitter van vier woon-zorgcentra en tijdens de eerste golf hebben we de maatregelen wat genegeerd en wel bezoek van familieleden toegelaten. Bij terminale patiënten hebben we ook knuffelcontacten toegelaten. En ik kan zeggen: in de eerste golf hebben we geen enkele besmetting gehad.’

U bent burgerlijk ongehoorzaam geweest.

Manu Keirse: ‘Ja, maar vanuit een heel bewuste filosofie. We vonden dat we het onze mensen niet konden aandoen te sterven zonder familie rond zich heen. En we beseften dat ouderen doodgaan van eenzaamheid, niet van corona.’

Werd u met veel menselijke drama’s geconfronteerd?

Keirse: ‘Ik krijg onnoemelijk veel mails en telefoons van mensen die getuigen over die eenzaamheid. Een vrouw vertelde dat ze de laatste 2,5 maand van haar moeders leven niet meer op bezoek mocht komen. Ze wist dat haar moeder ernstig dementeerde en achteruitging. Verpleegkundigen vertelden haar dat ze een vermoeden hadden dat haar moeder corona had, maar ze hadden geen materiaal om dat te testen. Dus werd haar eten voor de deur gezet. Ze kon wel telefoneren, maar kreeg het aan een dementerende vrouw niet uitgelegd dat het om haar dochter ging.’

‘Nadat ze gestorven was, mocht ze enkel afscheid nemen van een gesloten kist. Want toen dacht men nog dat het virus via een overledene overgedragen kon worden, terwijl bij mijn weten het virus via druppels overgedragen wordt. Wel, ik heb nog nooit een overledene zien hoesten, niezen of luid spreken. Het zou ook op het lichaam kunnen zitten, zei men. Wel, ik heb nog nooit gezien dat een overledene iemand een hand geeft of begint te omhelzen.’

U vond de maatregelen overdreven.

Keirse: ‘Een aantal maatregelen is louter ingegeven door angst. Voor een aantal mensen is de angst bedreigender dan het virus. Erika Vlieghe had me uitgenodigd op een uitgebreide zitting van de GEES (Vlieghe is infectiologe, de GEES de expertengroep die de regering adviseerde over een exitstrategie uit de eerste lockdown, red.) in het Paleis der Academiën. Ik heb haar toen gezegd dat we een aantal heel kwetsbare groepen aan het vergeten waren.’

‘Vooreerst de personen met ernstige beperkingen. Hun ouders kregen de keuze: ze mee naar huis nemen of een hele tijd niet bezoeken. Een verscheurende keuze: als je niet meer komt, zijn er patiënten die hun ouders na een tijd niet meer herkennen. Maar hoe kan je zulke zwaar zorgbehoevenden in huis halen terwijl je allebei thuiswerkt? Het eindresultaat was massaal veel schuldgevoelens.’

‘Een tweede kwetsbare groep zijn de personen die leven in armoede. Als je van een modaal inkomen naar onder de armoedegrens zakt, verlies je minstens twee jaar gezonde levensverwachting, terwijl ouderen die sterven aan corona gemiddeld een jaar levensverwachting verliezen.’

‘Voorts denk ik aan psychiatrische patiënten, terminaal zieken, mensen in rouw en de jongeren, die een heleboel zaken moeten missen.’

Als je eerst de verantwoordelijkheid afneemt van mensen, hoe kan je dan verwachten dat ze die daarna opnemen?

Wat antwoordde Erika Vlieghe?

Keirse: ‘Ze stuurde me enige tijd later een mail waarin ze vertelde dat ze mijn boek ‘Helpen bij verlies en verdriet’ las. Ze gaf toe dat ze het beter gelezen had voor de crisis en dat ze niet aan die groepen gedacht hadden in het begin, omdat ze louter een biologische strijd tegen het virus aan het voeren waren.’

‘Let op, ik verwijt die virologen niets, want dat is hun taak niet. Je hebt de besmetting van het virus, maar dat wordt alleen overgedragen door menselijk gedrag. Je hebt dus niet alleen virologen, maar ook specialisten in menselijk gedrag nodig.’

Dat is gemakkelijk gezegd. Aan het einde van de zomer hebben we gezien waartoe de versoepelingen geleid hebben: een tweede, hogere besmettingspiek.

Keirse: ‘Maar waarom? Omdat onze motivatie eind augustus helemaal gezakt was, blijkt uit metingen van het Centrum voor Sociale Psychologie in Gent. De media hebben dagelijks uren de bevolking geïnformeerd, en toch raakt de motivatie zoek. Ik heb altijd over communicatie geleerd dat de communicator verantwoordelijk is voor het overkomen van zijn boodschap.’

‘Blijkbaar is de overheid er dus niet in geslaagd haar boodschap over te brengen. Hoe moet het wel? Door de mensen eigenaarschap en autonomie te geven. Statistieken motiveren mensen niet. Maar wat als je de boodschap nog beter overbrengt dat besmette jongeren die hun grootouders knuffelen ze de dood in kunnen leiden? Denk je dat er veel kleinkinderen of grootouders zijn die opzettelijk die risico’s nemen?’

Als je de regels loslaat, worden de winkelstraten meteen overspoeld. Misschien nemen we onze verantwoordelijk gewoon niet?

Keirse: ‘In de jaren 70 heb ik meegemaakt dat ouders niet binnen mochten op de afdeling neonatologie. Soms moesten ze van achter het glas toekijken hoe hun kindje aan het sterven was, vaak in het verste bedje achteraan. Als ze hen binnenlieten, zou iedereen besmet kunnen raken. Dat kan je je vandaag toch niet meer inbeelden? Omdat we weten dat ouders gemotiveerd zijn om strikt de regels op te volgen en die kindjes niet in gevaar te brengen.’

‘Ik denk dat de meeste mensen zich wel verantwoord gedragen. Maar als je alles in regeltjes giet, geef je de mensen de indruk dat ze niet meer in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen. Je neemt ze af. Hoe kan je dan verwachten dat mensen ze opnemen? Je oogst wat je gezaaid hebt.’

De voorbije jaren is het beeld gecreëerd dat we mensen van ouderdom kunnen genezen. Dat is niet zo. Alles wat leeft, gaat dood.

In de tweede golf lieten de maatregelen meer ruimte voor menselijk contact. Per bewoner van een woon-zorgcentrum mag er nu één bezoeker komen.

Keirse: ‘We hebben lessen getrokken. De lockdown is niet meer zo totaal. Ik weet ook wel dat je in zo’n crisis niet alles kan oplossen, en iedereen maakt fouten. Het belangrijkste is dat je daar lessen uittrekt.’

Zoals?

Keirse: ‘We moeten onze geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg anders aanpakken. In de woon-zorgcentra waar ik verantwoordelijk voor ben, werken we kleinschaliger. We hebben woningen van acht personen, met een eigen voordeur, bel en brievenbus. Als je een besmetting hebt, kan je perfect een bubbel organiseren. Je hoeft zo’n woning zelfs niet af te sluiten voor bezoek, zolang je enkele veiligheidsmaatregelen respecteert.’

‘Wat moet je doen in een afdeling van 30 mensen als iemand met dementie besmet is? Het enige wat je kan doen, is die persoon vastbinden in het bed en de deur op slot doen,om te vermijden dat hij rondloopt. Wil jij als je oud wordt elke dag in een living doorbrengen met 30 mensen, zeker als je begint te dementeren en minder communicatiemogelijkheden hebt? Dat doe je toch niet meer?’

Maar dat moet dan wel betaalbaar zijn.

Keirse: ‘We letten consciëntieus op de kosten en zijn gemiddeld niet duurder dan andere woon-zorgcentra in de streek. Maar het klopt, voor veel mensen is dat nog te veel. Mijn boodschap is vooral: voor de samenleving is dat niet te veel. De middelen zijn er. Als je morgen stopt met alle bewezen totaal overbodige onderzoeken in geneeskunde terug te betalen, kan je het budget voor de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg meer dan verdubbelen.’

‘Waarom kost een nierdialyse zoveel? Omdat de kosten bepaald zijn op het moment dat men de techniek heeft overgebracht van de dialyse op koeien naar die op de mens. Toen stonden een professor, een vaste resident, een assistent, twee verpleegkundigen en een technicus 24 uur aan het bed van een patiënt. Die kostprijs is altijd geïndexeerd, terwijl vandaag hoogtechnologische apparaten bediend worden door een verpleegkundige en de arts één keer om de drie weken voorbijwaait.’

‘Pak de nomenclatuur aan. Waarom verdient een radioloog in een ziekenhuis zoveel meer dan een pediater? Als een kind ’s nachts vecht voor zijn leven, ligt die radioloog in zijn bed. Maar zulke ingrepen vragen maatschappelijke moed. Niet alleen politieke moed, ik let op mijn woorden. Want als een politicus dat wil aanpakken, wordt hij niet meer herverkozen en wordt zijn partij afgestraft.’

Deze dagen herinneren ons er misschien aan dat deze periode ook in andere jaren zeer eenzaam is voor mensen met verdriet.

U zei eerder dat u zich ergert aan onze dagelijkse focus op het aantal overlijdens in de crisis.

Keirse: ‘Als ik die cijfers hoor denk ik altijd: ‘Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, Wouter Beke en Frank Vandenbroucke, kennen jullie ook maar één verhaal van de mensen achter die cijfers?’ Een heel concreet voorbeeld: de schoonbroer van mijn jongste dochter is enkele weken geleden gestorven. Het was iemand met een zware mentale beperking. Zijn moeder wilde absoluut dat de twee verzorgers die er de laatste 15 jaar dagelijks voor hem waren op de begrafenis waren. Maar omdat hij nog zes broers en zussen had, elk met een partner, mocht dat volgens de regels niet. Dat zie je niet in de statistieken.’

Op zulke momenten zegt u: we mogen ongehoorzaam zijn.

Keirse: ‘Ja. En er zullen veel mensen ongehoorzaam zijn. Laat mensen gewoon hun verstand gebruiken.’

U ziet ook dat Thanksgiving in de VS tot hogere besmettingscijfers geleid heeft. Het is toch logisch dat virologen en politici niet willen versoepelen?

Keirse: ‘Ik begrijp dat zeer goed, want hun verantwoordelijkheid is groot. Maar die zit niet alleen in verboden. Je moet beperkende maatregelen nemen, maar met straffen motiveer je niet. Frank Vandenbroucke (minister van Volksgezondheid, red.) kondigde op een bepaald moment aan dat hij alleen nog naar de virologen zou luisteren, omdat hij een ziekenhuis in Luik bezocht had en plots in de greep was van de angst. Ik zag de tranen in zijn ogen. Ik dacht: ‘Frank, we weten in de gezondheidszorg al heel lang dat dat soort drama’s bestaan.’

‘We verkrampen als we denken aan sterven. De voorbije jaren is het beeld gecreëerd dat we mensen van ouderdom en dood kunnen genezen. Dat is niet zo. Alles wat leeft, gaat dood. We moeten dat weer beter beseffen. Dat zou ons leven net beter maken. Als je ten gronde beseft dat je moeder op elk moment kan sterven, zal je misschien sneller nadenken over wat je haar nog wil zeggen. Of omgekeerd: laten we wie sterft helpen om nog vier dingen te zeggen: sorry, ik vergeef je, ik dank je, ik hou van je. Dat is het kostbaarste geschenk dat je de nabestaanden kan geven.’

Er is kritiek op de vaccinstrategie. Houdt het steek om eerst 90-jaren te vaccineren die statistisch nog enkele maanden of jaren te leven hebben?

Keirse: ‘Ik volg die kritiek, maar dat ligt maatschappelijk gevoelig omdat mensen niet mogen doodgaan in ons wereldbeeld. Maar iedereen gaat dood. Op een bepaald moment kwam de terechte boodschap van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie om bewoners in hun woon-zorgcentrum te laten sterven, omringd door mensen die ze kennen, in plaats van in de vreemde omgeving van een ziekenhuis. Maar die boodschap is totaal verkeerd overgekomen, alsof de ouderen niet meer gered mochten worden.’

Gelooft u dat deze crisis iets zal veranderen?

Keirse: ‘Ik ben een optimist. Na de Tweede Wereldoorlog is er een beweging geweest die nadacht over hoe we systemen konden opzetten om vrede te bestendigen. Daar zijn dingen uit voortgekomen, zoals de Europese Unie. Ik denk dat corona maatschappelijke gevolgen kan hebben. Ik zeg vaak al lachend: als ik minister van Onderwijs was, zou omgaan met verlies en verdriet een vak worden op school. Want iedereen heeft daarmee te maken. Ik hoop dat mensen daar nu bij stilstaan. Al te vaak wordt verdriet gemeden omdat het een verdrietig onderwerp is. Maar het heeft net te maken met liefde en verbondenheid. Wanneer voel je verdriet? Als er iets gebeurt met een dierbaar iemand. Door mensen te leren omgaan met verdriet kan je meer verbondenheid creëren in een samenleving.’

Er zijn veel sociale en mentale littekens waar mensen van moeten bekomen. Simpel wordt dat niet. Ook deze feestdagen zijn voor velen een harde dobber.

Keirse: ‘Er zijn nog veel meer mensen eenzaam zijn, ja. Maar het herinnert er ons misschien aan dat ook in andere jaren deze periode zeer eenzaam is voor mensen met verdriet. Ook daar hebben we het moeilijk mee. Ik heb jaren geprobeerd in het begin van december een artikel in de krant te krijgen over feestdagen en verdriet. Dat lukte nooit, want men vond dat een te somber onderwerp. Toen ik secretaris van de Gezinsbond was, heb ik ervan geprofiteerd om het daar in mijn voorwoord in het maandblad toch over te hebben. Ik kreeg daarna een prachtige brief. (zoekt even in de boeken in de kast naast hem). Van een grootvader. (leest voor). ‘U schreef een artikel over feestdagen en verdriet. Op 12 december kreeg onze kleinzoon een dodelijk verkeersongeval. Niemand had zin om feest te vieren. Dankzij uw artikel hebben we toch Kerstmis gevierd. De kerstboom werd door de kleinere kleinkinderen versierd omdat Mathias dat zo gezellig vond. (...) Het was veruit het moeilijkste feest dat we ooit hebben gevierd, maar ook het warmste. Nooit was de familie zo attent en aandachtig voor de reacties van de anderen.’

(Hij legt het boek weer weg.) ‘We moeten mensen meer aanmoedigen om na te denken over wat we samen kunnen doen om het vol te houden. Meer perspectief bieden en bemoedigen. Viktor Frankl, een Oostenrijks psychiater die Auschwitz heeft overleefd, zei dat al. ‘Wie in de concentratiekampen een doel had om naar uit te kijken, iemand voor wie hij nog iets wilde doen, die overleefde alle statistieken. Wie alleen op zichzelf geplooid was, zag je snel verkommeren en doodgaan.’

U bent 74. U hebt kanker overwonnen. Hebt u dit jaar zelf schrik gehad?