Antiquair Paul De Grande veroordeeld

Het Mariabeeld verdween in 1997 uit een kerk in Hoegaarden en werd twintig jaar later terugbezorgd. De antiquair, die onder andere bekend is van het Vier-programma 'Stukken van Mensen', had het ontvangstbewijs geantidateerd om de gerechtskosten van een al aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure te ontlopen.

Het Mariabeeld uit de vijftiende eeuw werd in 1997 gestolen uit de Sint-Janskerk in Hoegaarden. De kerkfabriek kreeg in 2000 een tip dat het kunstwerk voor verkoop aangeboden was tijdens een beurs in Brussel. Het beeld met een geschatte waarde van 33.000 euro was in het bezit van De Grande. Hij bezorgde het in 2017 terug aan de rechtmatige eigenaar.