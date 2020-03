Antiwitwascel krijgt meer meldingen van criminele geldstromen

De voorbije week zijn in ons land 650 meldingen binnengekomen over verdachte geldstromen. Dat is meer dan gemiddeld, bevestigt de antiwitwascel. Het gaat onder andere om geld uit oplichtingen met mondmaskers en handgels.

Bij de antiwitwascel komen alle meldingen binnen over geldoverschrijvingen, stortingen in cash, betalingen met de kaart en andere transacties die mogelijk te maken hebben met criminele activiteiten of de financiering van terrorisme. Die meldingen komen uit meer dan 30 sectoren en beroepen, zoals de banken, de wisselkantoren, Bpost, notarissen en boekhouders.

De voorbije week zijn bij de Belgische antiwitwascel liefst 650 meldingen toegestroomd. Dat zijn er meer dan gemiddeld. Normaal gaat het om zowat 500 meldingen per week. In een willekeurige week in januari waren dat er nog 400, bevestigt de antiwitwascel aan De Tijd.

Zowel de banken, wisselkantoren, betalingsoperatoren, notarissen als de andere meldingsplichtige partijen in ons land blijven alert. Kris Meskens Secretaris-generaal Belgische antiwitwascel

De reguliere economie mag dan zijn stilgevallen tijdens deze coronacrisis, in de onderwereld blijft het geld lustig stromen. De antiwitwascel zag ook verschillende meldingen die rechtstreeks verband houden met de crisis.

'In de laatste meldingen valt op dat verschillende oplichtingen te maken hebben met de coronacrisis', vertelt Kris Meskens, secretaris-generaal van de antiwitwascel. 'Het gaat dan om beloftes mondmaskers of alcoholische handgels te leveren, waarbij mensen al een bedrag op voorhand moeten betalen maar de producten nooit worden opgestuurd. Er wordt dus ingespeeld op de stress en de paniek bij de bevolking om zogenoemde 'advanced fee'-fraude te plegen.'

'Het gaat uiteraard nog maar om een eerste analyse en we moeten dit zeker ook op de lange termijn opvolgen. Maar het staat vast dat alle oplichtingen via het internet blijven gebeuren tijdens deze crisis. We kunnen nog niet zeggen welk soort criminaliteit nog allemaal voorkomt in de 650 meldingen die we binnenkregen vorige week. Daarvoor is verdere analyse nodig. Maar oplichting duikt meteen op omdat dat doorgaans transacties zijn die een dringende tussenkomst vergen.’

Alert blijven

Het hoge aantal meldingen is ook een positief signaal, benadrukt Meskens. 'Dat betekent dat de banken, wisselkantoren, betalingsoperatoren, notarissen en de andere meldingsplichtige partijen dus alert blijven.'

Dat laatste bevestigt Ulrike Pommée, de woordvoerster van Belfius. 'Het is belangrijk dat de banken hun waakzaamheid op witwasgebied op peil houden. Fraudeurs en witwassers laten zich niet afschrikken door het coronavirus. Integendeel, sommige fraudeurs zien in de huidige crisis opportuniteiten om extra te frauderen. Belfius levert belangrijke inspanningen om ook in deze bijzondere omstandigheden de continuïteit van de witwasdetectie en de meldingen aan de antiwitwascel te waarborgen. De bank beschikt daarvoor over performante detectietools. Onze analisten kunnen hun analyses en de meldingen via telewerk afhandelen.'

KBC trof ook de nodige maatregelen, stelt woordvoerster Viviane Huybrecht, met vaste teams die afwisselend thuis of op kantoor werken. 'Ook in deze coronatijden blijven de controles dus even scherp en gaan de meldingen aan de antiwitwascel gewoon door.'