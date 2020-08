Antoinette Spaak overleden

Antoinette Spaak was minister van staat en een voormalig boegbeeld van het FDF. Ze was ook de dochter van Paul-Henri Spaak (1899-1972), premier, minister van Buitenlandse zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog en de grondlegger van de EU.

Haar familie telde in totaal vier ministers van staat. Haar grootmoeder Marie Janson (1873-1960) was de eerste vrouw in het parlement. Antoinette Spaak zelf was vijf jaar voorzitter van het door vader gesteunde Front des Francophones (FDF). Ze beleefde de gevechten over de staatshervormingen in de jaren '70 en 80 van op de eerste rij.