Antwerpen bereidt zich voor op nationaal rampenplan

Antwerpen bereidt zich voor op een sluiting van alle niet-essentiële diensten in de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus. De verwachting is dat die vanavond door de Nationale Veiligheidsraad wordt opgelegd.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil niet reageren, omdat de situatie al moeilijk genoeg is. Vanuit alle hoeken komen er vragen om crisismaatregelen uit te vaardigen en beslissen instanties maatregelen te nemen, waardoor het de vraag is of essentiële diensten, zoals de politie en de brandweer, operationeel kunnen worden gehouden.