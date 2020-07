Antwerpen verstrengt coronamaatregelen: bubbel beperkt tot 10 vaste contacten

De sociale bubbel wordt beperkt in heel de provincie Antwerpen tot tien vaste contacten voor de komende vier weken. Dat is minder dan de federale norm: de Veiligheidsraad legde de sociale bubbel vast op 15 personen die wekelijks kunnen wisselen. Ook wordt iedereen 'met aandrang verzocht' om van die tien contacten de naam, het adres en een telefoonnummer op te schrijven.

'We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen'.

De maatregelen gelden voor vier weken. De crisiscel hoopt dat er dan na die periode een sterke daling van het aantal besmettingen te dien zal zijn. Maar het opvolgen van de regels is cruciaal, benadrukt de crisiscel die geleid wordt door Berx. 'We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen'.