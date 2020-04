Antwerps hof velt ruim 200 arresten digitaal en kosteloos

Terwijl alle rechtbanken en hoven van beroep draaien op een 'noodregime' zal het Antwerpse hof van beroep deze en volgende week meer dan 200 uitspraken doen in strafzaken. De arresten worden volledig digitaal en kosteloos opgestuurd.

Sinds deze week geldt in het Antwerpse hof van beroep een 'noodregime', waarbij een maximum van zes strafrechtelijke zittingen mogelijk is. Die zittingen moeten plaatsvinden in de 'plechtige zittingszaal' omdat de andere zalen te klein zijn om aan sociale distancing te doen, met zeker drie rechters, een openbaar aanklager, een griffier en een bode.

Het gaat om meer dan 200 zaken die al gepleit waren voor de coronaperiode. De raadsheren hebben die zaken, die dus al in beraad waren, massaal thuis kunnen afwerken. Tom Hoorens Woordvoerder hof van beroep Antwerpen

Zo kunnen elke week meer dan 15 zaken worden behandeld. Het gaat om zaken die de openbaar aanklagers als hoogdringend bestempelen. Op dinsdag en vrijdag moeten ook zittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling plaatsvinden om te oordelen over mensen die in voorlopige hechtenis in de gevangenis zitten.

Maar het Antwerpse hof van beroep is er wel in geslaagd om deze en volgende week meer dan 200 arresten te vellen in strafzaken ten gronde. 'Dat waren zaken die al gepleit waren voor de coronaperiode. De raadsheren (rechters bij het hof, red.) hebben deze zaken, die dus al in beraad waren, massaal thuis kunnen afwerken', vertelt de woordvoerder van het hof, Tom Hoorens, aan De Tijd.

Kosteloos en digitaal

Er komen nu amper nog advocaten langs op de griffies, alles verloopt digitaal. Tom Hoorens Woordvoerder hof van beroep Antwerpen

'Deze zaken zullen uitgesproken worden op meerdere dagen door de speciaal ingerichte noodstrafkamer. Belangrijk om te weten is dat de advocaten niet aanwezig moeten zijn bij de uitspraak. Elke advocaat zal in afwachting van een normalisatie van de toestand in alle strafzaken het arrest meteen na de uitspraak automatisch en kosteloos per e-mail ontvangen. De partijen in strafzaken zonder advocaat krijgen het arrest kosteloos per post.'

'Op die manier is het voor partijen/advocaten niet nodig zich naar het hof te verplaatsen', zegt Hoorens. 'We proberen die maatregelen te communiceren via sociale media. Onze Linkedin-pagina heeft 220 nieuwe volgers sinds de crisis en de bijdragen worden massaal gedeeld, waardoor we heel veel advocaten snel en efficiënt bereiken. Dat heeft positieve gevolgen voor het social distancing-gebeuren. Er komen amper nog advocaten langs op de griffies, alles verloopt digitaal. Never waste a good crisis?'