Antwerps parket start onderzoek bij Let's Go Urban

Het parket van Antwerpen is ambtshalve - op eigen initiatief dus - met een onderzoek gestart naar Let's Go Urban, het jongerenproject van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD).

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen zal het onderzoek voeren. Uit het onderzoek moet blijken of strafbare feiten zijn gepleegd bij de organisatie. Let's Go Urban en El Kaouakibi zitten al enkele dagen in het oog van de storm, nadat drie bestuurders ontslag namen en via een eenzijdig verzoekschrift van de voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank gedaan kregen dat een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld voor de organisatie. Die bewindvoerder moet Let's Go Urban de komende drie maanden leiden en intern onderzoeken of er 'financiële malversaties' zijn gebeurd, zoals de (ex-)bestuurders vrezen. Een externe audit riep een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi.