Antwerps parket wil discriminatie bestrijden met bezoek aan Dossin

Het Antwerpse parket voorziet voortaan in de mogelijkheid om mensen die de antidiscriminatiewetgeving overtreden hebben naar Kazerne Dossin te sturen.

Kazerne Dossin in Mechelen is een museum dat de Holocaust en ­mensenrechten als uitgangspunt neemt om te duiden hoe mechanismes als groepsdruk en collectief geweld kunnen leiden tot massamoord en genocide.

Het Antwerpse parket zal vanaf nu een rondleiding van een uur in het museum, een nagesprek en een reflectieverslag voorstellen aan personen die de antidiscriminatiewetgeving hebben overtreden. Als ze dat traject naar behoren doorlopen, wordt hun zaak geseponeerd. Dat bericht De Standaard.

Het is een pilootproject, maar verwacht wordt dat andere parketten het Antwerpse voorbeeld zullen volgen. 'De samenwerking klinkt misschien ongewoon, maar het is niet alleen aan justitie en politie om alle samen­levingsproblemen op te lossen', zegt Franky De Keyzer, initiatiefnemer en de Antwerpse procureur des Konings.

'Zeker voor dit doelpubliek zijn hoge geldboetes of lange gevangenisstraffen niet per se effectief om duidelijk te maken dat de redenen waarom ze discrimineren niet gerechtvaardigd zijn. Uit onderzoek blijkt trouwens dat ook slachtoffers het belangrijker vinden dat daders inzicht wordt bijgebracht. Het is hen niet zozeer om die bestraffing te doen.'