Antwerpse energie-intercommunales bundelen krachten

De Antwerpse energie-intercommunales IMEA en Iveg bundelen samen met de kabelintercommunale Integan de krachten in Fluvius Antwerpen.

'Dit is een belangrijke stap in het wegwerken van de versnippering', zegt Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA), die ook de voorzitter is van IMEA en Integan.

In navolging van de fusie van de Vlaams netbeheerders Eandis en Infrax tot Fluvius wordt ook een einde gemaakt aan de versnippering in de Antwerpse regio. De Antwerpse energie-intercommunales en Integan fuseren tot Fluvius Antwerpen. 'Het voordeel is dat alle activiteiten in één hand samenkomen, met een winst aan efficiëntie als gevolg. We kunnen meteen ook wieden in het aantal mandaten. Drie raden van bestuur smelten samen tot één raad van bestuur', zegt Kennis.

Fluvius zal in de toekomst de dagelijkse werkzaamheden voor de nieuwe intercommunale Fluvius Antwerpen uitvoeren, net zoals Eandis en Infrax dat vandaag voor respectievelijk IMEA en Iveg doen.

Kennis benadrukt dat de historisch lage tarieven van IMEA en Iveg voor de Antwerpse regio behouden blijven tot 2020. Nadien zullen de tarieven zelfs verder dalen, is de verwachting, omdat de inercommunales de schuldenberg van de groenestroomcertificaten tegen dan zo goed als weggewerkt zullen hebben.

Opstap

De fusie van de Antwerpse energie-intercommunales tot Fluvius Antwerpen is volgens Kennis een 'eerste opstap' in de poging om alle nutsbedrijven uit de Antwerpse regio samen te brengen. 'De volgende fase is dat het water- en rioleringsbedrijf van Antwerpen, Water-link, erbij komt', zegt Kennis.