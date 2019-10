Antwerpse gemeenteraad stemt over 42 procent opslag voor zichzelf

In Antwerpen hekelt de PVDA dat de gemeenteraad volgende week stemt over een verhoging van de zitpenningen met 42 procent. In de districtsraden ligt een verdubbeling voor.

In Antwerpen stemmen de gemeenteraad en de districtsraden volgende week over een verhoging van de eigen zitpenningen. Districtsraadsleden zouden 150 euro krijgen in plaats van de huidige 75, gemeenteraadsleden 213 in plaats van 150 euro.

De uiterst linkse PVDA heeft het in een reactie over 'een af te keuren vorm van zelfbedieningspolitiek in een tijd van koopkrachtverlies en aaneengeschakelde besparingen op de dienstverlening en het personeel van de stad'.

Het kabinet van schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) bevestigt de cijfers, maar laat weten dat de presentiegelden louter naar het decretaal voorziene maximum worden gebracht. 'Wat de districten betreft: die zijn groter dan de meeste volwaardige gemeenten en hebben bovendien meer bevoegdheden gekregen', klinkt het. 'De verhoging is dus in verhouding met het bevolkingscijfer. De bedragen liggen ook in lijn met steden als Brugge, Gent, Mechelen en Vilvoorde.'

Het is van 2001 geleden dat de bedragen nog werden aangepast.

Zeven miljoen

PVDA ziet de verhoogde vergoedingen niet zitten. Opgeteld bij een eveneens voorziene loonsverhoging voor de districtsburgemeesters en -schepenen komt het neer op een extra kost van 7 miljoen euro over de hele legislatuur, berekende de