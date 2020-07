Antwerpse opstoot liep via trouwfeesten en shishabars

Antwerpen kampt met de grootste corona-uitbraak in ons land. De eerste onderzoeken wijzen uit dat trouwfeesten, shishabars en hangjongeren als brandversnellers dienstdeden.

Met 431 coronabesmettingen in de jongste zeven dagen, is de stad Antwerpen met voorsprong de zwaarst getroffen gemeente van België aan het begin van deze tweede golf. Afgelopen maandag alleen al werden 120 infecties vastgesteld, het hoogste geregistreerde cijfer in een gemeente sinds het begin van de pandemie.

Hoewel de epidemie zich in zowat het hele land weer manifesteert, onderscheidt de grootste stad van Vlaanderen zich afgetekend. Omdat het contactonderzoek de voorbije weken allesbehalve op punt stond, is niet duidelijk waar de vlam in de pan sloeg. Op basis van de bevindingen van artsen is er wel zicht op 'dwingende hypotheses' over waar de brandversnellers zich bevinden', zegt provinciegouverneur Cathy Berx.

Pitten kauwen

'Veel besmettingen kunnen worden teruggebracht tot enkele trouwfeesten, waar verschillende generaties mensen nauw met elkaar in contact kwamen. Ook de verstrengde regels voor shishabars die burgemeester Bart De Wever invoerde, vallen niet uit de lucht. Zo'n context, waar iets in de mond wordt genomen en dan weer doorgegeven, vindt het virus natuurlijk fantastisch.'

Het is met de bubbel zoals met alcohol in het verkeer. Je mag in principe tot 0,5 promille in je bloed hebben, maar het is wijzer om dat niet te doen. Cathy Berx Provinciegouverneur Antwerpen

Daar komt bij dat sommige jongeren zich niet aan de thuisisolatie hebben gehouden toen ze besmet waren, zegt Berx. 'Het gaat om jongeren die zich niet slecht voelden of die te snel nadat hun symptomen waren verdwenen weer buiten gingen om te voetballen of om zonnebloempitten te kauwen en uit te spuwen in het park. Zo'n gedrag is absoluut niet wenselijk.'

Het virus is ondertussen breed verspreid in Antwerpen, maar de voorbije dagen werd duidelijk dat het onder meer in de Marokkaanse en de joodse gemeenschap welig circuleert. 'Het klopt dat de cijfers fors zijn gestegen, ook in de joodse en de Marokkaanse gemeenschap', bevestigt Samuel Markowitz, districtsschepen in Antwerpen voor Open VLD en verantwoordelijk voor de joodse ambulancedienst Hatzoloh. 'Dat is niet zo verwonderlijk. In die gemeenschappen heb je grote families, waar gezinsleden elkaar aansteken. Bovendien komen hechte gemeenschappen vaker samen.'

Mee zijn

Maar die hechtheid kan volgens Markowitz op termijn een voordeel worden. 'Zodra de boodschap is aangekomen dat het menens is, duurt het niet lang voor iedereen mee is. Dat heeft de eerste golf bewezen. Hopelijk krijgen we het virus zo ook snel weer onder controle.'

De vraag is nu hoe Antwerpen de geest weer in de fles krijgt. Burgemeester De Wever kondigde deze week verstrengingen aan, zoals een uitgebreidere mondmaskerplicht en een verbod op 'hoogrisicovol consumptiegedrag', zoals het delen van alcoholische dranken en waterpijpen. Daarnaast roept Berx iedereen op uit eigen beweging de sociale contacten te beperken tot het gezin en 'enkele goede vrienden'.

'Het is niet omdat je tot 15 kan gaan, dat je dat ook moet doen', zegt Berx. 'Het is zoals met alcohol in het verkeer. Je mag in principe tot 0,5 promille in je bloed hebben achter het stuur, maar het is wijzer om dat niet te doen.'