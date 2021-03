Antwerpse politie mag bewakingscamera's in Joodse wijk inzetten tegen corona-inbreuken

Steeds meer mensen willen weten of ze opduiken in de grote Algemene Nationale Gegevensbank van de politie. Dit jaar zijn al 140 verzoeken binnengekomen bij het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), dat erop toeziet dat de politiediensten de privacyregels respecteren. ‘Dat zijn er opvallend veel als je weet dat bij de vroegere privacycommissie maar 100 à 150 vragen in een heel jaar binnenkwamen’, vertelt Frank Schuermans, raadsheer van het Controleorgaan. ‘Vorig jaar kregen we al zo’n 300 verzoeken binnen. We stelden wel vast dat heel wat Albanese burgers dat recht gebruiken om in verschillende landen gelijktijdig aanvragen in te dienen. Zo proberen ze te achterhalen of ze internationaal geseind staan in de Schengenzone. Zodra we vragen hun verzoek te preciseren, komt er dikwijls geen reactie meer. Maar de verzoeken die we nu krijgen, komen hoofdzakelijk wel van Belgen.’