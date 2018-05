Armand De Decker verdacht van corruptie

Het gerecht van Bergen stelt MR-boegbeeld Armand De Decker in verdenking van corruptie in het Kazachgate-dossier. Volgens onderzoekers heeft hij tegen betaling zijn invloed gebruikt om de afkoopwet in het voordeel van miljardair Chodiev af te ronden.

Minister van Staat Armand De Decker (MR) is in verdenking gesteld wegens 'ongeoorloofde beïnvloeding' in het Kazachgate-dossier. Dat meldt De Standaard op zijn website. Volgens het gerecht in Bergen zijn er genoeg aanwijzingen dat de voormalige Senaatsvoorzitter in 2011 en 2012 zich schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde politieke lobbying.

Hij wordt beschuldigd van corruptie omdat hij de wet op de verruimde minnelijke schikking heeft laten goedkeuren. Hierdoor kon de schikking van de Belgisch-Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev vroegtijdig afgerond worden.

Door de inverdenkingstelling zal Armand De Decker op het eind van het onderzoek voor de raadkamer moeten verschijnen waarop de raadkamer beslist of hij al dan niet naar de rechtbank wordt doorverwezen.

Honorarium

De Decker kreeg voor zijn diensten een bedrag van 740.000 euro van Chodiev en zijn twee zakenpartners, maar De Decker heeft altijd beweerd dat dat zijn honorarium voor zijn advocatenwerk was.

Die bewering werd echter nooit geloofd en daarom heeft Olivier Delmarche, raadsheer bij het hof van beroep in Bergen, De Decker zeer recentelijk in verdenking gesteld wegens 'ongeoorloofde beïnvloeding'. Onderzoekers beschouwen zijn handelingen als corrupt omdat De Decker tegen betaling zijn invloed heeft gebruikt om de overheid tot een handeling aan te zetten.

Boekje te buiten

De miljardair Chodiev kwam in 2011 in het vizier van het Belgisch gerecht toen hij een witwaszaak rond de vroegere Belgische energiegroep Tractebel en diens activiteiten in Kazachstan afkocht voor 22 miljoen euro. Op dat moment werd er nog volop gediscussieerd over een wetswijziging rond de verruimde minnelijke schikking, maar die werd zo snel afgehandeld - in het voordeel van Chodiev - dat er vraagtekens werden geplaatst bij de rol van Armand De Decker. Het MR-boegbeeld zou zijn boekje te buiten zijn gegaan bij de zogenaamde afkoopwet.

Elysée

Daarop werd een onderzoekscommissie ingesteld die moest onderzoeken hoe de afkoopwet in 2011 zo snel geregeld raakte. In de onderzoekscommissie Kazachgate werd duidelijk dat kringen binnen het Elysée in de aanloop naar de goedkeuring van de zogenaamde afkoopwet een team advocaten hadden samengesteld, waar De Decker een deel vanuit maakte, om de gerechtelijke problemen van Chodiev en co in ons land van de baan te helpen. Dat zou een voorwaarde zijn geweest om een commerciële deal tussen Parijs en Astana te helpen smeden.

Ontslag gevraagd

MR-voorzitter Olivier Chastel vraagt oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker ontslag te nemen uit al zijn verkozen mandaten, zoniet wordt De Decker uit de partij gezet. De Decker zetelt vandaag nog in het Brussels parlement en in de Ukkelse gemeenteraad.