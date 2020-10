Armeense actievoerders blokkeerden grensovergangen

Verschillende Belgische grensovergangen waren vrijdagochtend een tijdlang dicht. Actievoerders vroegen er aandacht voor de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach. Ook elders in Europa vonden acties plaats.

In Maasmechelen veroorzaakten een dertigal wagens met actievoerders hinder. De wachttijd liep er op tot ongeveer een halfuur. De federale wegpolitie van Limburg was snel ter plaatse en kon de demonstranten van de autosnelweg afleiden naar een parking, waar ze hun standpunt kenbaar maakten onder toeziend oog van de lokale politie. In de transportzone Meer stonden groepen Armeniërs met vlaggen en spandoeken. Ook daar was de snelweg relatief snel weer vrijgemaakt.