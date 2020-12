Armonea-rusthuis in lastig parket door Sinterklaasbesmettingen

Door een bezoek van de Sint in een rusthuis in Mol zijn 45 bewoners besmet geraakt. De gemeente spreekt van een inschattingsfout van zorguitbater Armonea.

Enkele dagen nadat de sinterklaasactiviteit had plaatsgevonden, bleek de persoon, een zoon van één van de bewoners, besmet te zijn met het coronavirus. Hij bleek bovendien een superverspreider. De gemeentelijke crisiscel evalueert het incident in het woonzorgcentrum Hemelrijck dat uitgebaat wordt door rusthuisuitbater Armonea. In Hemelrijck verblijven 150 mensen.