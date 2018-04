Aron Berger bergt politieke ambities niet op

Aron Berger kreeg een plaats op de CD&V-lijst in Antwerpen aangeboden, maar de orthodoxe jood verzeilde in een polemiek door zijn conservatieve religieuze overtuiging . Zo namen meerdere christendemocratische kopstukken, onder wie partijvoorzitter Wouter Beke en viceminister-president Hilde Crevits, het niet dat Berger door de regels van zijn geloof weigert vrouwen een hand te geven.

Hoewel hij CD&V-lijsttrekker Kris Peeters, die hem binnenhaalde, niets verwijt, lijkt Berger voor zichzelf geen toekomst bij CD&V meer te zien. 'Ik wil geen tijd verspillen met dingen die niets opbrengen', zei hij. De chassidische jood onderstreepte wel dat hij altijd al politieke ambities heeft gehad. 'Mijn ambitie was altijd dat wij geïntegreerd worden, overal in Vlaanderen en in België. Ik ijver daar al sinds 1998 heel hard voor.'

N-VA-lijsttrekker en burgemeester Bart De Wever betreurde woensdag dat de joodse gemeenschap te kijk was gezet. 'Ik denk dat hij voor een groot deel gelijk had en dat hij hiermee wel een beetje gewonnen heeft', reageerde Berger op de radio. Volgens hem zijn er 'veel overeenkomsten tussen de N-VA en de Joodse gemeenschap, maar ook met andere partijen. Mensen zijn mensen en zolang we kunnen overeenkomen, is er voor ons geen probleem.'