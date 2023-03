Een zeventigtal asielzoekers is zondagnamiddag ingetrokken in de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum nabij het Brusselse Noordstation. De bezetting heeft als doel de asielzoekers een noodoplossing te bieden en de regering te dwingen om haar verplichtingen na te komen, zo werd ter plaatse gezegd. De lokale politie is ter plaatse.