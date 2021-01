AstraZeneca vraagt Europa om vaccin te mogen lanceren

De EMA brengt een advies uit over de toelating van het vaccin van AstraZeneca/Oxford in de EU. De Europese Commissie heeft daar het laatste woord over, maar volgt naar verwachting het advies van de toezichthouder. De EMA gaf eerder al groen licht voor het gebruik van twee andere coronavaccins. Het middel van AstraZeneca wordt nu al gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.