De stad Antwerpen werd al in 2020 en 2021 gewezen op gaten in de cyberveiligheid. Dat de situatie ernstig was, blijkt uit interne documenten van de IT-poot van de stad, Digipolis, die spreken over 'oude en niet-veilige apps'. Begin deze week gingen hackers aan de haal met een een halve terrabyte gegevens.