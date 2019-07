Autobelastingen leveren record van 20 miljard op

De stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de groeiende inkomsten uit accijnzen en btw op brandstoffen. Accijnzen op benzine en diesel waren vorig jaar goed voor 6,1 miljard euro aan belastingen, bijna 12 procent meer dan in 2017. Accijnzen leveren bijna 30 procent van de totale opbrengst uit autobelastingen. De btw op brandstoffen bracht 2,7 miljard euro op.

Hogere accijnzen

De btw op de verkoop van nieuwe wagens lag met 1,6 miljard euro iets hoger dan in 2017. Dat komt omdat de Belgische automarkt het in 2018 met bijna 550.000 nieuw ingeschreven voertuigen licht beter deed dan in 2017.

De fiscale opbrengsten uit auto’s en motorvoertuigen zitten al jaren in de lift. In 15 jaar zagen de overheden hun inkomsten verdubbelen. Vorig jaar brachten de autobelastingen een vijfde meer op dan in 2015, terwijl het totale wagenpark in die periode maar met 3 procent groeide.