Automatisch afwezigheidsattest moet huisartsen ontlasten

Sinds 3 november kan iedereen met milde coronasymptomen via mijngezondheid.belgie.be een zelfevaluatie invullen en - indien nodig - een activatiecode aanmaken om een gratis coronatest te laten afnemen bij een apotheker of in een testcentrum.

Het afwezigheidsattest vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode werd afgeleverd en is geldig voor de tijd die nodig is om zich te laten testen, met een maximum van 36 uur. De werknemer is verplicht om zich zo snel mogelijk te laten testen en de werkgever meteen het attest over te maken.