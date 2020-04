BBI claimt 24 miljoen euro van Amsterdams fonds

De belastinginspectie kwam in actie nadat het Amsterdamse pensioenfonds in Nederland was bestempeld als een commerciële onderneming die belastingen moet betalen. Dat interesseerde onze fiscus, want 85 procent van de activiteiten van het fonds was handelen in aandelen van Belgische bedrijven. En dus besloot de BBI dat hier onterecht geen belasting was betaald op de aanzienlijke dividendeninkomsten.