BBI onderzoekt Belgische klanten van Credit Suisse

De Bijzondere Belastinginspectie start onderzoeken naar Belgen die Zwitserse bankrekeningen verborgen hielden bij Credit Suisse. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) waarschuwt wel dat er juridische beperkingen zijn die de fiscale onderzoeken bemoeilijken.

In augustus maakte De Tijd bekend dat het federaal parket een strafonderzoek voert naar Credit Suisse, de op een na grootste bank van Zwitserland. Het onderzoek is gebaseerd op gelekte bankgegevens van meer dan 2.600 Belgische klanten van Credit Suisse. Die gegevens dateren van 2003 tot 2014. Het parket kreeg een groot deel al vorig jaar doorgespeeld van de Franse autoriteiten.

Het opsporingsonderzoek tegen Credit Suisse gaat over het mogelijk witwassen van geld en de mogelijk onwettige uitoefening van het beroep van financiële tussenpersoon. De 2.600 Belgische klanten zouden via Credit Suisse rekeningen hebben verborgen voor de Belgische fiscus. In een latere fase zou een deel van de Zwitserse rekeningen verstopt zijn achter schermvennootschappen in belastingparadijzen, bedoeld om de eigenaars van de rekeningen geheim te houden.

In augustus klonk het nog dat de fiscus wachtte met het openen van fiscale onderzoeken om het strafonderzoek niet te hinderen. Maar nu blijkt ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onderzoeken te voeren naar de Credit Suisse-klanten. Dat antwoordde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gisteren in het parlement op vragen van de Kamerleden Hugues Bayet (PS) en Marco Van Hees (PVDA).

'De informatie die mijn administratie van het federaal parket heeft gekregen over dit dossier is bezorgd aan de gewestelijke directies van de BBI', stelt Van Peteghem. 'Er zijn al analyses en kruisingen uitgevoerd om de nieuwe en meest pertinente gegevens te identificeren. Ook is de informatie toegevoegd aan al geopende dossiers.' Want sinds 2018 krijgt onze fiscus ook automatisch info doorgespeeld over Zwitserse bankrekeningen van Belgen.

Van Peteghem gaf wel aan dat er beperkingen zijn voor de fiscale onderzoeken. Zo slaan de gelekte bankgegevens op een periode tussen 2003 en 2014, terwijl de belastinginspectie, als er aanwijzingen van fraude zijn, maar kan teruggaan in de tijd tot 2013. Van Peteghem: ‘Als de administratie beschikt over concrete indiciën die bedrieglijk opzet aan het licht brengen in hoofde van de belastingplichtigen, kunnen de fiscale onderzoekstermijnen worden uitgebreid voor een periode vanaf 1 januari 2013. Dan moet de administratie de belastingplichtige voorafgaand, schriftelijk en nauwkeurig in kennis stellen.’

Het parket kan andere aantijgingen en rechtsmiddelen aanwenden om ook de organisatoren en facilitators te vervolgen. Vincent Van Peteghem Minister van Financiën

Nog een belangrijk struikelblok is de internationale samenwerking met de Zwitserse fiscus in dit dossier, stelt Van Peteghem. ‘Om het fiscaal onderzoek te versterken, laten de verschillende internationale juridische instrumenten toe dat informatie wordt uitgewisseld met Zwitserland. Dat kan al sinds 1 januari 2018. Maar het Europees Hof van Justitie heeft op 6 oktober herinnerd dat er geen sprake kan zijn dat een fiscale administratie aan phishing doet. Om dat te vermijden zijn bij administratieve samenwerking een aantal elementen minimaal vereist, waarover we hier niet beschikken.’