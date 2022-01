Baas mag ambtenaren niet meer bellen na werkuren

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter giet het 'recht op deconnectie' in een omzendbrief.

Ambtenaren mogen buiten de gewone werkuren in principe niet meer gebeld worden door hun chef. Dat principe staat in een omzendbrief van federaal minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) over het zogenaamde recht op 'deconnectie', schrijven de kranten van het Mediahuis dinsdag.

Dat deconnectierecht bestaat uit twee principes. Ten eerste mag een federale ambtenaar vanaf dan enkel en alleen 'nog buiten de normale arbeidstijd worden gecontacteerd wanneer het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, en waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode'.

In uitzonderlijke gevallen mag een leidinggevende je wel nog na de werkuren contacteren. Maar wat is uitzonderlijk? Johan Lippens ACV Openbare Diensten

Een tweede bepaling stelt dat een federale ­ambtenaar 'geen nadelen mag ondervinden wanneer die ­buiten de normale arbeidstijd de telefoon niet beantwoordt of werk­gerelateerde berichten niet leest'. Volgens De Sutter was het nodig om het recht op deconnectie voor de zowat 65.000 federale ambtenaren wettelijk vast te leggen 'in de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out'.

Argwaan

De christelijke vakbond ACV spreekt van een belangrijke stap vooruit, al heerst ook argwaan. 'In uitzonderlijke gevallen mag een leidinggevende je wel nog na de werkuren contacteren. Maar wat is uitzonderlijk? Dat hadden we liever duidelijker omschreven gezien. Nu hangt het af van wat je leidinggevende daaronder verstaat, wat ongetwijfeld tot discussie gaat leiden', zei Johan Lippens van ACV Openbare Diensten.