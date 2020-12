Babyboom op komst in 2021

De coronacrisis zal in 2021 leiden tot een echte babyboom. Dat heeft Johan Van Wiemeersch, woordvoerder van de Vlaamse Gynaecologenvereniging, maandag gezegd in 'De wereld vandaag' op Radio 1.

Volgens de gynaecoloog gaat een crisis niet automatisch gepaard met extra bevallingen. 'We hebben onlangs nog een economische crisis gekend en de terreuraanslagen, en die hadden geen gevolgen voor het aantal zwangerschappen. Maar de coronacrisis heeft wel invloed gehad. We zien een enorme toename van het aantal zwangere buikjes bij de gynaecologen.'

Zwangerschapsdossiers

Sinds 2010 neemt het aantal geboortes in ons land jaarlijks af, maar in 2021 krijgen we volgens Van Wiemeersch dus een ware babyboom. In het Antwerpse Sint-Augustinusziekenhuis, met de grootste materniteit van het land, worden zelfs 400 tot 500 geboortes meer verwacht dan dit jaar. Ook in andere ziekenhuizen zijn er veel meer ingediende zwangerschapsdossiers.

Het blijft uiteraard koffiedik kijken of er meer kinderen verwekt werden als gevolg van de coronacrisis. 'Ik was er uiteraard niet bij', zegt Van Wiemeersch. De gynaecoloog benadrukt wel dat door de coronamaatregelen ons sociaal leven stevig door elkaar werd geschud en dat we vaker alleen thuis zijn met onze partner, wat mogelijk het toenemende aantal zwangerschappen verklaart.