Baggergroep DEME vervolgd voor miljoenencorruptie in Rusland

Het parket van Oost-Vlaanderen wil de baggergroep DEME voor de correctionele rechtbank brengen voor een miljoenencorruptie rond een contract in Rusland. Dat vernam De Tijd en bevestigt DEME.

Het gerechtelijk onderzoek gaat over een groot Russisch contract dat DEME afsnoepte van zijn Belgische concurrent Jan De Nul. DEME mocht tussen 2014 en 2017 baggerwerken uitvoeren voor de aanleg van een toegangskanaal naar de haven van Sabetta in de Siberische Noordpoolregio. Die haven is de uitvalsbasis van de Yamal-terminal, een van de grootste voor vloeibaar aardgas (lng) ter wereld.

Het Russisch staatsbedrijf dat verantwoordelijk voor het project was, had de toekenning van de contracten aan onderaannemers uitbesteed aan het Russische USK Most. Dat bedrijf kondigde in november 2013 een openbare aanbesteding aan. Zowel Jan De Nul als DEME dong mee naar het contract.

USK Most moest alle biedingen vertrouwelijk houden om de openbare aanbesteding correct te laten verlopen. Maar dat draaide anders uit. Het bedrijf sloot al in december 2012 een contract met een Belgische consultant van Bulgaarse origine om het baggercontract te helpen begeleiden. De vrouw was tot kort daarvoor lang in loondienst bij DEME geweest. Ze spreekt vlot Russisch en was voor Dredging International bevoegd voor de regio Rusland en Oost-Europa.

Hoewel ze sinds september 2012 als zelfstandige werkte, bleef de vrouw DEME bijstaan om contracten binnen te halen in Rusland en Oost-Europa. Haar in 2011 opgerichte Belgische consultancyvennootschap sloot daarover zelfs een samenwerkingscontract met DEME in juni 2012. Voor de baggergroep moest ze dus proberen het contract in Sabetta in de wacht te slepen, tegelijk mocht ze van de Russen mee oordelen wie het contract zou krijgen.

In maart 2014 kwam het belangenconflict aan het licht. Toen bezocht de Russische voorzitter van de raad die het contract zou toekennen Jan De Nul en DEME in ons land. Bij Jan De Nul kwam de voorzitter te weten dat de vrouw een dubbel petje droeg. Een maand later, op 11 april 2014, kreeg Jan De Nul te horen dat DEME de werken mocht uitvoeren.

Concurrent Jan De Nul trok zelf uit op onderzoek. Het kon de hand leggen op e-mailverkeer tussen toplui van DEME en een consultant die de Russische aanbesteding hielp begeleiden.

Daarop trok Jan De Nul uit op onderzoek. Het kon de hand leggen op e-mailverkeer tussen de consultant en toplui van DEME. De mails waren verstuurd tussen oktober 2013 en november 2014. In sommige mails polste de vrouw via welke persoonlijke mailadressen ze officieus kon communiceren over het baggercontract met de toenmalige topman van DEME, Alain Bernard, en met de verantwoordelijke voor Oost-Europa, Dirk Poppe. In andere mails stond ook vertrouwelijke info over de concurrerende bieding.

Jan De Nul kon zelf ook achterhalen dat de Belgische vennootschap van de consultant van eind 2012 tot eind 2013 ruim 175.000 euro had gekregen van DEME. Terwijl de vennootschap ook geld had gekregen van USK Most.

Met die info trok Jan De Nul in september 2016 naar het gerecht van Oost-Vlaanderen. Via huiszoekingen, bankgegevens en nog veel meer onderschepte e-mails ontdekte het gerecht dat de consultant én een verantwoordelijke bij USK Most elk nog liefst 4,188 miljoen euro smeergeld hadden gekregen van DEME.

De meer dan 8 miljoen euro zou zijn uitbetaald in verschillende schijven zodra het contract was toegekend aan DEME. Dat gebeurde onder andere vanuit een vennootschap in Cyprus naar twee Bulgaarse bedrijven, tussen juni 2014 en februari 2018. Er zou ook geld zijn witgewassen via een schermvennootschap in Panama en via een Zwitserse bankrekening. De transacties stonden beschreven in de mails die het gerecht onderschepte, soms met schuilnamen zoals ‘Mister X’.

De woordvoerster van DEME, Vicky Cosemans, bevestigt aan De Tijd dat het parket van Oost-Vlaanderen DEME en zijn belangrijkste bedrijf Dredging International wil laten doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. ‘Het parket heeft eind december 2020 enkele vennootschappen en personeelsleden van de DEME-groep opgeroepen om voor de raadkamer te verschijnen', zegt Cosemans.

Zowel DEME, Dredging International als één personeelslid heeft uitvoerige bijkomende onderzoeksmaatregelen gevorderd bij de onderzoeksrechter. Vicky Cosemans Woordvoerster van DEME

'Maar zowel DEME, Dredging International als één personeelslid heeft uitvoerige bijkomende onderzoeksmaatregelen gevorderd bij de bevoegde onderzoeksrechter. Ze zijn van oordeel dat belangrijke elementen à décharge verder onderzocht moeten worden. Daarom werd de zitting van de raadkamer voor onbepaalde tijd uitgesteld.’

‘Ik wil benadrukken dat de raadkamer geen uitspraak doet over de grond van de zaak. Ze oordeelt alleen over de vraag of er voldoende bezwaren zijn om een zaak ten gronde te laten beoordelen door de bevoegde rechter. DEME behoudt het volste vertrouwen in het verdere verloop van de procedure.’