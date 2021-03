Banden met Australische financier brengen Brits ex-premier in lastig parket

De Australiër Lex Greensill van de gelijknamige schaduwbank zou jaren een invloedrijke adviseur van de toenmalige Britse premier David Cameron zijn geweest. Cameron drong er na zijn exit ook op aan dat Greensill betere toegang zou krijgen tot kredietregelingen van de overheid. De oppositiepartij Labour vraagt een onderzoek.

Tony Blair, Gordon Brown en Theresa May kunnen weer even opgelucht ademhalen. In de wisselbeker ‘minst populaire ex-premier van het Verenigd Koninkrijk’ heeft David Cameron een straatlengte voorsprong genomen nu hij weer de kolommen van zowel de Britse tabloids als de financiële bladen doet vollopen. En nee, het is niet omdat hij met zijn brexitreferendum onrechtstreeks aan de basis ligt van het vaccinsucces van de Britten.

De voormalige leider van de tory's, die sinds zijn aftreden in 2016 120.000 pond per uur aanrekent voor lezingen over de plaats van het Verenigd Koninkrijk in de wereld na de brexit, ligt onder vuur door zijn nauwe banden met de Australische financier Lex Greensill. Diens bedrijf Greensill Capital vroeg begin deze maand het faillissement aan nadat geldschieters zich hadden teruggetrokken na berichten over laattijdig betaalde kredieten. De instorting van die schaduwbank kan veel partijen treffen, van Duitse spaarders, grote banken en het Aziatische investeringsfonds Softbank tot staal- en aluminiumbedrijven met 1.750 werknemers in ons land.

Volgens de zakenkrant Financial Times had Cameron aandelenopties die 60 miljoen pond waard hadden kunnen zijn als Greensill naar de beurs was gegaan.

Maar wie al zeker getroffen is, is Cameron, die in 2018 door Greensill werd ingehuurd als lobbyist en sindsdien de wereld rondvliegt in een van de vier privéjets van de financier. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zou Greensill jaren een onbetaalde maar invloedrijke rol als adviseur van de Britse regering hebben gehad, toen Cameron nog in Downing Street resideerde. In die rol had Greensill, een zoon van Australische meloenkwekers die carrière maakte in de Londense City, niet alleen toegang tot minstens elf regeringsdepartementen. Hij zou ook een bureau hebben gehad in het Cabinet Office. Eerder raakte al bekend dat Cameron vorig jaar ging lobbyen bij meerdere regeringsfunctionarissen, waaronder minister van Financiën Rishi Sunak, om Greensill Capital betere toegang te geven tot Covid-19-kredietregelingen.

Labour

De onthullingen zijn gefundenes Fressen voor de oppositiepartij Labour, die in 2010 van de macht werd verdreven door Cameron. Labour vraagt dat onderzocht wordt hoe Greensill toegang tot het centrum van de macht kon krijgen en of Sunak wel goed omspringt met belastingmiddelen.

Volgens Financial Times komt dat onderzoek er vermoedelijk ook. The Committee on Standards in Public Life, dat de Britse regering adviseert over ethische normen voor het openbaar leven, overweegt de kwestie van dichtbij te bekijken. De commissie kan geen straffen opleggen maar heeft grote invloed op de besluitvorming over normen en waarden. Of het onderzoek iets oplevert, valt te bezien. Eerder werd Cameron al onder kritiek bedolven omdat hij niet had gerapporteerd dat hij aan de slag ging voor Greensill, maar volgens de Britse lobbywaakhond heeft hij daarmee niets verkeerds gedaan.

Ontmoeting in de woestijn

Greensill en Cameron zouden de twee begin vorig jaar naar Saoedi-Arabië gevlogen zijn voor een ontmoeting met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Die ontmoeting zou hebben plaatsgevonden tijdens een nachtelijke kampeertripje in de woestijn.

Daarmee is de kous echter niet af. Financial Times kwam dinsdag met nog meer details over het werk van Cameron voor Greensill, die gretig werden opgepikt door de populaire kranten. Zo zouden de twee volgens meerdere bronnen begin vorig jaar naar Saoedi-Arabië gevlogen zijn voor een ontmoeting met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Die ontmoeting zou hebben plaatsgevonden in de woestijn, tijdens een nachtelijke kampeertripje. Volgens de krant probeerden Greensill en Cameron de Saoedische kroonprins te overtuigen om zijn geld in projecten van Greensill Capital te stoppen.

Of de trip iets opleverde, is niet duidelijk. Maar voor de gewezen premier is het gênant. Een rapporteur van de Verenigde Naties meldde zes maanden voor de trip dat er geloofwaardig bewijs is dat Bin Salman in 2018 achter de moord op journalist Jamal Khashoggi zat.

Het faillissement van Greensill Capital is vooral financieel een ferme streep door de rekening van Cameron. Opnieuw volgens Financial Times had de oud-premier aandelenopties die 60 miljoen pond waard hadden kunnen zijn als de financieringsmaatschappij naar de beurs was gegaan. De instorting van het bedrijf deed die waarde in rook opgaan.