De banken hebben het voorbije jaar een recordaantal van 28.379 verrichtingen van klanten aangegeven bij de antiwitwascel omdat er mogelijk ernstige belastingfraude of criminaliteit achter schuilging. Dat is een derde meer dan in 2021 en zelfs een vervijfvoudiging in tien jaar. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel, dat De Tijd kon inkijken.