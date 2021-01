Banken willen loonfiches inkijken bij RSZ om fraude met woonkredieten tegen te gaan

De afgelopen jaren doken in de pers allerlei verhalen op over valse loonfiches om hypothecaire kredieten te bekomen. Zoals een 59-jarige Gentenaar die op café een valse loonfiche kocht om samen met zijn vrouw bij de bank een lening te krijgen. Of een Griek die in Limburg leefde van een cannabisplantage en via een valse loonfiche een lening voor een woning probeerde te krijgen. Of een koppel dat in een sociale woning leefde, maar tegelijk tal van hypothecaire leningen had die afbetaald werden op basis van valse loonfiches om zo hun illegale inkomsten wit te wassen.