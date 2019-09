Bart De Smet nieuwe VBO-voorzitter

Om de drie jaar duidt het VBO, de grootste werkgeverskoepel van het land, een nieuwe voorzitter aan. De voorbije drie jaar was Bernard Gilliot, die manager is bij het engineeringsbedrijf Tractebel, het uithangbord van de werkgeverskoepel.

Op 13 februari neemt De Smet de titel van voorzitter over. De Smet is sinds 2009 de topman van Ageas Insurance International, de grootste verzekeraar van het land die ook internationaal actief is. Hij was al vicevoorzitter van het VBO en was tussen 2010 en 2014 voorzitter van Assuralia, de federatie van de verzekeringsbedrijven.