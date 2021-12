Bart De Wever: ‘Er zijn geen evidente wegen naar grote winst’...

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat all-in om in 2024 de confederale kroon op het werk te zetten. ‘Als de collectieve verarming niet stopt, zal de brave Vlaming het niet meer slikken.’ Tegelijk beseft hij dat de pandemie de extremen voedt en de regering-Jambon niet uit de verf komt. ‘Ik besef zeer goed dat het momenteel bergop fietsen is.’

Antwerpen, dinsdagochtend. Terwijl de omikronvariant de eindejaarsstemming onder het vriespunt duwt, stapt een opvallend montere burgemeester zijn bureau binnen. Het is 21 december en behalve Emmanuel Macron en Charles Michel is ook De Wever jarig. Hij is 51 en in topvorm. ‘Ik heb dit jaar de marathon van Athene gelopen, 2.501 jaar na de slag aan de Thermopylae. Vooraf moet je trouw zweren aan de mensen die aan de wieg van het vrije, democratische Westen stonden. De tranen liepen over mijn wangen.’

De tijd dat De Wever als een moderne Midas alles wat hij aanraakte in goud veranderde, ligt al enkele jaren achter ons. Na de verkiezingsnederlaag van 2019 en een formatiemarathon die diepe wonden sloeg, belandde de N-VA federaal in de oppositie en werd het Vlaams Belang heerser van de peilingen. Met zijn strijd tegen de kernuitstap slaagde de voorzitter er wel in de Vivaldi-coalitie en met name Open VLD pijn te doen. Maar bij de Vlaamse regering loopt het ook niet op wieltjes.

Over het prangende stikstofprobleem zijn de N-VA en CD&V zo diep verdeeld, dat minister-president Jan Jambon (N-VA) het dossier over kerst moest tillen. De Wever blijft geloven in een akkoord. ‘Het alternatief voor een duidelijk kader is dat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) haar huidige strenge instructies telkens moet verlengen, ook niet bepaald een populaire piste.’ Intussen kondigt 2022 zich aan als het derde jaar met corona, het virus dat zelfs politici met een feilloos buikgevoel al meermaals het bos instuurde.

Wat is volgens u een duurzaam model om nog jaren met corona om te gaan?

Bart De Wever: ‘Het model waarbij je via een soort barometer lang op voorhand voorspelbare maatregelen oplegt die lang duren en zo minimaal mogelijk je economisch, sociaal, educatief en cultureel leven raken, in een logische volgorde van belang. Zo stap je af van de tapijtenmarkt in het Overlegcomité. Het kan helaas niet beter zoals we het nu doen, maar het is niet om aan te zien. Iedereen wordt er ongelukkig van en de ongeloofwaardigheid van de politiek staat in het zenit.’

Vooral die van Jan Jambon, die door uw partij elke keer met grote eisen naar het Overlegcomité wordt gestuurd om het deksel op de neus te krijgen.

De Wever: ‘Tja, sommige dingen zijn onvermijdelijk. Als meester Frank (Vandenbroucke, red.) drie dagen voor een Overlegcomité hel en verdoemenis begint te roepen, moeten wij ons positioneren. Maar dat is heel lastig, omdat de deelstaten eigenlijk geen bevoegdheden hebben in het bestrijden van een pandemie. Als je dan nog eens de enige aan tafel bent die niet op twee borden tegelijk moet schaken - in tegenstelling tot onze Vlaamse coalitiepartners, die ook in Vivaldi zitten - weet je dat het niet de bedoeling is dat je winnend buitenkomt. Het is een jaar geweest van veel scheermesjes eten.’

Het beeld van Sterke Jan is weg. De vaakst gehoorde vraag is nu: doet hij het nog graag?

De Wever: ‘Jambon is een echte manager. Dat wisten we op voorhand en dat was ook ideaal voor het Vlaamse niveau. Ik zeg altijd: Jan zaagt dikke planken, maar de fijne afwerking is niet zijn ding. Hij trekt zich ook weinig aan van hoe hij overkomt en dat is moeilijk in een crisis, waar communicatie belangrijk is. Daar heb ik het met hem al vaak over gehad. Als hij dit leest, kan hij mij hoogstens verwijten dat ik dat nu publiek zeg. Maar je kan het zonlicht niet ontkennen. Hij werkt zich in de problemen met zinnetjes die ruimte laten voor een verkeerde interpretatie of overbodig zijn. Aan een onderhandelingstafel akkoorden sluiten ligt hem beter.’

Je kan het zonlicht niet ontkennen. Jambon werkt zich in de problemen met zinnetjes die ruimte laten voor verkeerde interpretatie of die overbodig zijn. Bart De Wever

U wou via het succes van de Vlaamse regering het verschil met Vivaldi aantonen. Dat valt toch geweldig tegen?

De Wever: ‘Dat het idee dat Vlaanderen het beter doet dan België op dit moment niet in het zenit van de publieke opinie staat, besef ik. En dat sommige zaken, zoals de drang naar subsidiëring, Vlaanderen vatbaar maken voor karikaturen, erken ik ook. Maar het verschil met die kolkende, geldverslindende put die Vivaldi is, kan toch niet groter zijn? De Vlaamse begroting gaat tegen 2026 opnieuw naar een evenwicht. In de woonfiscaliteit is een enorme hervorming gebeurd. Er is een klimaatplan met concrete maatregelen. Het onderwijs wordt aangepakt. Er gebeuren grote investeringen en er is een coherente meerderheid die nog beslissingen kan nemen en staat voor wat de gemiddelde Vlaming wil.’

Zuhal Demir krijgt haar waren wel verkocht. Is zij de volgende minister-president?

De Wever: ‘Zuhal was enorm kwaad toen ik haar in 2019 de klimaatbevoegdheden gaf. Ik mocht die steken waar zonnepanelen niet renderen. Maar wat ik haar toen voorspeld heb, is uitgekomen: dat wij iemand als haar nodig hadden om ons ecorealisme in de praktijk te brengen en dat ze daar heel populair mee zou worden. Dat kan ze ook maar door de rol die ze vandaag speelt. Voor vakministers die wat verder af staan van de pandemie is het makkelijker hun ding te doen dan voor de regeringsleider, die eerder een lijder lijkt op een moment dat Vlaanderen wordt ondergeschoffeld onder het federale niveau. In de toekomst is niks uitgesloten, maar ook niks ingesloten. Maar ze doet inderdaad exact wat we van haar verwacht hadden.’

Oorlog voeren tegen Vivaldi door het blokkeren van de gascentrales?

De Wever: ‘Wie zegt dat? Meneer Lachaert van Open VLD? Het is toch niet omdat hij zich in het dossier van de kernuitstap heeft laten rollen door de groenen en zijn onzichtbare premier alles laat gebeuren, dat de Vlaamse administratie een soort fastlane voor gasfabrieken moet creëren? Mag ik u er nog eens aan herinneren dat de vergunningsaanvraag voor de centrale van Vilvoorde in eerste instantie is afgekeurd door de deputatie van Vlaams-Brabant, waar Open VLD ook in zit. Trouwens, er is nog niemand die mij in mijn gezicht is komen vertellen dat de beslissing van Demir om ook in beroep een vergunning te weigeren inhoudelijk verkeerd was. Dat het hen politiek slecht uitkomt en dat ze hopen dat het nog in orde komt: dat zeggen ze mij wel. Maar bij die mensen dringt het blijkbaar maar niet door dat we met een enorm stikstofprobleem zitten, sinds het arrest over een kippenstal in Kortessem. Als we niet opletten, gaan we naar een vergunningenstop. Wat moet ik dan doen? Bellen naar Ineos dat het zijn miljardeninvestering in de haven mag opbergen omdat Groen en Open VLD de vergissing van de eeuw willen begaan? Sorry, maar daar doe ik niet aan mee.’

Als er in 2020 een paars-gele coalitie was gekomen die de volledige kernuitstap had geschrapt, waren er ook gascentrales nodig geweest. Had u al die investeringen dan in Wallonië laten gebeuren?

De Wever: ‘In het scenario van een verlenging van de jongste kernreactoren was er nog zowat één nieuwe gascentrale nodig geweest. Wel, er is er al een goedgekeurd in Gent. En ik denk dat het dossier van Luc Tack, die een aangepaste vergunning heeft aangevraagd voor een gascentrale in Tessenderlo, ook niet kansloos is. Dan was de bevoorrading dus gegarandeerd geweest en had België op de Europese trein gezeten waar kernenergie steeds meer als een groene energie wordt gezien. Nu zit men echter zo zwaar in de rats, dat men blijkbaar Engie wil passeren en de subsidies aan Waalse gascentrales wil geven, om het probleem op te lossen. Wel, dan voorspel ik u dat we nog rare geluiden zullen horen vanwege Engie.’

Lees meer Luc Tack bergt nieuwe gascentrale Tessenderlo nog niet op

De N-VA-voorzitter zucht dat hij stilaan genoeg opiniestukken heeft geschreven over de kerncentrales. Hij heeft een nieuw nageltje ontdekt om op te kloppen: de torenhoge inflatie en energieprijzen, die de competitiviteit van bedrijven bedreigen en spaargeld doen verdampen.

De Wever: ‘De enigen die tot nog toe beter zijn geworden van Vivaldi zijn de langdurig werklozen. Wie betaalt het gelag? De werkende en sparende mens, die 2 miljard belastingen mag slikken en op een inflatietrein zit, die deze regering alleen maar aanmoedigt. Als de begroting op orde was, zou je tegen mevrouw Christine Lagarde van de ECB kunnen zeggen dat ze stilaan Comical Ali is geworden met haar monetaire beleid. Als je echter alleen maar schulden maakt, kan je geen enkele renteverhoging aan en ga je samen met de Club Med-landen aan de rokken van Lagarde hangen om de spaarders het gelag te laten betalen. Inflatie is een feest voor de krekel en een ramp voor de mier. En wat in Vlaanderen maar niet doordringt, is dat dat geen noodlot is dat ons overkomt. Het is doelbewuste politiek. PS-voorzitter Paul Magnette heeft me zelf gezegd dat de socialisten van crisissen houden omdat ze dan geld kunnen uitgeven. ‘Andermans geld’, heb ik daarop gezegd, wat hij hilarisch vond. Maar daar komt het op neer: door de Vlaamse berg te laten smelten, denkt men de eigen put te vullen met dat smeltwater.’

Alleen langdurig werklozen worden beter van Vivaldi. De werkende en sparende mens moet 2 miljard belastingen slikken en zit op een inflatietrein. Bart De Wever

Ook uw gidsland Nederland gaat de komende jaren het geld laten rollen.

De Wever: ‘Ja, maar zij kunnen dat, want hun begroting is perfect op orde, doordat ze veel steviger hervormd hebben. Wij zijn het nieuwe Griekenland. We stevenen af op het grootste tekort van de EU en de laagste groei. Bij de volgende economische schok krijgen wij dus de hardste slagen. Het doet pijn aan mijn ogen dat Nederland het vierde competitiefste land ter wereld is geworden, terwijl wij op de Belgische boemeltrein zitten. Als ik dan opmerk dat wij daar historisch bij horen en in de G7 zouden kunnen zitten als we één geheel zouden vormen, word ik uitgelachen.’

U sloeg dan ook een stap over. Uw confederalisme ligt nog altijd in de schuif.

De Wever: ‘Voor mij is het duidelijk: onze toekomst is die van een Noord-Europees land of anders hebben we geen toekomst meer. Dat blok dat aan ons been hangt, wordt steeds zwaarder. Democratisch wordt het helemaal ondraaglijk als de communisten naar 20 procent gaan. In 2024 loopt de wekker af. Dan is het de laatste kans om iets ordentelijk te doen aan de onbestuurbaarheid van België. De vergrijzing gaat naar een piek in 2040. Als we nu niks doen, zal de collectieve verarming zo tastbaar worden, dat de brave Vlaming het niet meer zal slikken.’

Maar met wie gaat u dat realiseren? Vandaag is zowel de N-VA als de PS een partij van zowat 20 procent. Magnette heeft al gezegd dat u ook met de groenen zal moeten spreken.

De Wever: ‘Bondgenoten zullen door de kiezer worden gemaakt. Tot dan moet je van niemand vriendelijke verklaringen verwachten. In 2014 was mijn plan om via een centrumrechts bestuur de appetijt bij Franstalig links op te wekken om een stap richting het confederalisme te zetten. Het goede nieuws is dat die analyse juist is gebleken. In de zomer van 2020 wou Magnette dat ventiel opendraaien. Het slechte nieuws is dat het ons niet gelukt is. En dat extreemrechts intussen groter is geworden, waardoor het een hele uitdaging zal zijn om dat verhaal in 2024 in handen te kunnen nemen.’

Hebt u uw momentum niet gemist?

De Wever: ‘Alles blijft mogelijk. Aan twee voorwaarden moeten worden voldaan. Ten eerste: wij moeten de grootste blijven. Ik besef zeer goed dat het momenteel bergop fietsen is. Wij zijn een centrumrechtse partij die onder druk staat van extreemrechts. Op dit moment zijn er geen evidente wegen naar grote winst. En twee: CD&V en Open VLD, die ideologieën vertegenwoordigen waar ik niks tegen heb, zouden afgestraft moeten worden voor Vivaldi. Als die twee zaken zich voordoen, kan er veel. In de peilingen zijn we daar vandaag niet. Maar erg veel scheelt het niet meer. Nog een duwtje en het is redden wie zich redden kan. Krijgt Open VLD echter nog maar de minste indicatie dat ze beloond wordt door de kiezer of wordt het Vlaams Belang de grootste, dan is het direct Vivaldi II. En dan zullen ze dat verkopen als een dam tegen extreemrechts.’

Waarom gaat u niet opnieuw voor een Zweedse formule? Georges-Louis Bouchez is bijna uw Franstalige woordvoerder geworden.

De Wever: ‘Zo gek kan het in dit land worden. Maar ik ben er niks mee. Dat kan even werken. De hervormingen die wij met de regering-Michel hebben gedaan, waren naar Belgische normen aanzienlijk. Maar structureel ben je daar niks mee. Want de MR is niet dominant. Franstalig België is overwegend links. En dat mag van mij, maar voor eigen rekening.’

Wordt het niet vooral Vivaldi II als u een Vlaamse regering maakt met het Vlaams Belang?

De Wever: ‘En waarbij Vlaanderen in opstand komt tegen België? Dat is niet mijn voorkeursscenario, zoals u weet. Dan kom je in het Catalaanse scenario en dat brengt geen enkele oplossing dichterbij. Als je je verantwoordelijk voelt voor de welvaart van de Vlamingen en ook de Franstaligen, is een revolutie in dit tijdsgewricht het laatste wat we nodig hebben.’

Als u samen een meerderheid haalt in Vlaanderen met het Vlaams Belang, zal u de druk van uw achterban toch nooit kunnen weerstaan? Zeker niet als u intussen uw huidige Vlaamse coalitiepartners blijft verketteren.

De Wever: ‘Ik doe deze job nu toch al enkele jaren en ik denk dat ik er nog altijd in slaag om heel goed aan te voelen wat mijn partij nodig heeft en dat te vertolken. De dag dat ik voor mijn achterban kom en die een totaal andere richting uit wil dan ik, denk ik dat het voorbij is.’

Vreest u daarvoor?

De Wever: ‘Nee, dat zal zich niet voordoen. De N-VA is een consensusmachine. Door wat wij in de VU hebben meegemaakt, is het uitgesloten dat de top en de basis een andere richting uitgaan. De cultuur van verantwoording afleggen die bij ons bestaat, mag u niet onderschatten. Ik moet elke maand voor het parlement van de partij verschijnen en daar zitten echt geen doetjes in. De dag dat ik niet meer aanvoel wat die groep wil en er niet meer in slaag die groep van een bepaalde richting te overtuigen, eindigt het. En waarom denk ik dat dat niet zal gebeuren? Omdat ik er al bijna 20 jaar in slaag dat vrij goed te doen, in zowel goede als kwade dagen. Zijn andere analyses mogelijk? Tuurlijk. Mogen die geuit worden? Geen probleem. Maar ik heb helemaal niet het gevoel dat de falanx gespleten is.

Ik heb wel het gevoel dat we bergop gaan. Er is een grote democratische demotie in Vlaanderen. Het gevoel dat de stem die je uitbrengt niet telt, is een gevaarlijke cocktail in combinatie met de cultus van de onvrijheid die van iedereen die niet woke is of zich tegen Vivaldi verzet een slechte mens maakt, die het zwijgen moet worden opgelegd. De extremen, die geen enkele verantwoordelijkheid hebben, vertoeven in een paradijs. Maar met hypotheses moeten wij ons nu niet bezighouden. Als we daar onze energie aan verspillen, kan de falanx wel opensplijten. Het is ook niet in steen gebeiteld dat alle boze mensen die nu bij het Vlaams Belang zitten, daar blijven zitten. Als je die rationeel en kalm krijgt, kan je die nog terughalen.’

In dat geval is 2024 toch helemaal niet de laatste kans?

De Wever: ‘Als nu de stap naar het confederalisme gemist wordt, zal het op een andere manier gebeuren. Ik weet niet of ik daar dan nog een rol in zal spelen. Ik denk: eerder niet. Want dan zal het politieke DNA van Vlaanderen veranderen en heb ik tegen dan een te groot verleden opgebouwd en worden uw vragen nog vervelender. Er zijn grenzen: ik ben aan een lange mars bezig, alle keuzes die ik heb gemaakt, zijn daarop gericht geweest.’

Als nu de stap naar het confederalisme gemist wordt, zal het op een andere manier gebeuren. Ik weet niet of ik daar dan nog een rol in zal spelen. Bart De Wever

U zit 17 jaar op uw stoel en u hebt in die periode zowat alle andere partijen wel eens tot uw vijand of tot uw vriend uitgeroepen. Denkt u soms zelf niet: ‘zet die plaat af’?

De Wever: (cynisch) ‘Hoor ik mezelf nog graag bezig? Tuurlijk. ‘I’m a stable genius.’ Nee, serieus: wat wilt u dat ik daar nu op antwoord? Doe ik het nog graag? Best wel. Maar natuurlijk is het frustrerend om in dit land, dat geen land is, aan politiek te doen. In een normaal land win je verkiezingen, voer je beleid en word je beloond of weggestemd. Bij ons kan je als grootste partij gepasseerd worden of wegzakken in het moeras van het Belgische compromis. Maar ik weet dat ons verhaal kan werken: Antwerpen is het beste voorbeeld. Toen ik hier begon als burgemeester stond de stad onder curatele vanwege enorme schulden, was de werkloosheid torenhoog en werd weinig geïnvesteerd. Vandaag zijn we budgettair de gezondste stad van het land, zijn er meer vacatures dan werkzoekenden, staat de helft van alle bouwkranen in Vlaanderen hier en is de criminaliteit ook nog eens fors verminderd. (dramatisch) ‘Als men mij in België nu eens zou laten doen wat ik in Antwerpen doe?’

Zoete broodjes bakken met de vastgoedwereld, en zo?

De Wever: ‘Alstublieft, zeg. Hebt u dat verslag van de auditeur van de Raad van State (over de eerder bekritiseerde ontwikkeling van de Slachthuissite door het bedrijf Land Invest, red.) gelezen? Eigenlijk zegt die dat een stad niet samen met de private sector een terrein mag ontwikkelen, omdat de winst die de stad kan halen het zicht kan vertroebelen. Dat komt erop neer dat de stad in het begin van een project haar gronden moet verkopen om objectief te kunnen oordelen. Wel, dan verdient de stad er ook geen stuiver aan.’

Ze schreef dat het algemeen belang niet gediend werd.