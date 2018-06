‘Bart De Wever lijkt sterk op Guy Verhofstadt'

Na vijftig jaar in het parlement legt Open VLD-nestor Herman De Croo de laatste hand aan zijn memoires. Op zijn rijke politieke verleden blikt hij tevreden terug. Maar over de toekomst maakt hij zich zorgen, tot tranens toe. ‘We zitten in een mood waarin vijanden worden gecreëerd.’

‘In tegenstelling tot het parlement hebben wij hier maar één ezel,’ zegt Herman De Croo (80) lachend. Hij leidt ons naar het terras met uitzicht op de weelderige tuin, waar hij onder meer kippen en pauwen houdt. En dus ook een ezel. Officieel is de gewezen liberale partijvoorzitter, minister, Kamervoorzitter en burgemeester van Brakel naast Vlaams Parlementslid nog altijd landbouwer. Hij verpacht zijn stukken land. ‘Weet je dat je tegenwoordig examen moet doen om officieel als boer te worden erken? Maar omdat ik ook hoogleraar in de rechten ben, werd ik vrijgesteld. Stel je voor: zo absurd zitten de wetten van ons land in elkaar.’

De Croo vierde in april een unieke verjaardag: hij zit al vijftig jaar ononderbroken in het parlement. Hij werd gehuldigd en kreeg een liber amicorum van 408 pagina’s overhandigd. Dezer dagen werkt hij zijn memoires af, die in september verschijnen. Hij toont ons de kladversie: een stapel handgeschreven papieren van minstens een halve meter hoog.

Het zijn drukke tijden voor de Open VLD’er. ‘Ik kom tot rust door één keer per week te gaan zwemmen in het zwembad in de tuin van Alexander, dat hier naast de deur ligt. We hebben dat destijds gebouwd omdat ik het beu was dat mensen me ook in het gemeentelijk zwembad aanspraken voor van alles en nog wat. Ik was de enige politicus van het land die dienstbetoon deed in zijn zwembroek.’

Zijn zoon Alexander, vicepremier voor Open VLD, komt hij tijdens het zwemmen weinig tegen. Bijpraten doen ze als ze samen naar Brussel pendelen of tijdens hun wekelijkse tochten te paard. ‘Bergop rijden we nogal viriel, en bergaf kan je struikelen en is het gevaarlijk om te praten. Dus doen we dat op de vlakke stukken.’ Of zijn zoon hem nog raad vraagt? ‘Jawel, om historische dossiers zoals Brussel-Halle-Vilvoorde en de staatshervorming toe te lichten, bijvoorbeeld. Of om te checken welke politici te vertrouwen zijn en welke niet.’

Het vertrouwen tussen de coalitiepartners lijkt vaak zoek, zeker nu de verkiezingskoorts begint op te laaien. Heeft centrumrechts zijn beloftes kunnen waarmaken?

Herman De Croo: ‘Dat vind ik wel. Zeker als je de ontstaansgeschiedenis van deze regering erbij haalt. Ze werd omschreven als een kamikazeregering die niet levensvatbaar was. Het was ongezien dat aan Franstalige kant maar één partij in de regering zat.’

‘Een goede regeringspartij moet vijf tot zeven toppers hebben om te overleven. Je hebt een goede partijvoorzitter, enkele ministers en fractieleiders nodig. Welnu, ik ben er niet zeker van dat alle regeringspartijen zoveel toppers in huis hebben. En toch heeft deze ploeg goed standgehouden. Premier Charles Michel is zelfs de populairste politicus in Vlaanderen. Een Franstalige! Dat is ongezien.’

Tegelijk is Theo Francken enorm populair in Wallonië.

De Croo: ‘Had je dat vier jaar geleden voorspeld, ze hadden je bij het huisvuil gezet.’

Hoe verklaart u dat?

De Croo: ‘Omdat de sociale media de kiezers kunstmatig hebben geëmancipeerd. Ik heb dat onlangs nog mogen merken toen ik verklaarde dat de burgemeester van Antwerpen over twee generaties Turks, Marokkaans of zwart is. Ik ken mijn stiel: als ik zoiets zeg, is dat om te provoceren en in de media te komen. Maar de bagger die ik over mij heb gekregen, via sms, e-mail en faceberichten, is ongezien. Dat is het huidige gevaar van de democratie: iedereen denkt dat hij iets te zeggen heeft, waardoor alle nuance zoek is en politici die leven van oneliners op sociale media goed scoren.’

Vindt u de emancipatie van de kiezer als liberaal geen goede zaak?

De Croo: ‘Alle respect voor de Franse president Emmanuel Macron, maar ik stel me toch vragen bij de staat van onze representatieve democratie als een bankier er in enkele maanden tijd in slaagt president te worden van een land dat 15 keer zo groot is als het onze. Je kan je voorstellen hoe moeilijk het is voor zijn partij om uit het niets voldoende parlementsleden te vinden die de job aankunnen.’

‘De opmars van de N-VA vind ik gelijkaardig. Ik heb als Kamervoorzitter nog meegemaakt dat Geert Bourgeois als enige verkozene van zijn partij in het parlement zat en het zonder subsidies moest doen. Hij is toen op zijn blote knietjes komen schooien bij uw dienaar om de regels te veranderen, wat ik ook heb gedaan. Zo lang geleden is dat niet: de N-VA is nog altijd een opiniepartij die net als een lift die gestegen is ook eens zal dalen.’

Vorig jaar zei u dat al: ‘De N-VA is een puistje dat even snel zal verdwijnen als het is gekomen.’ Dat kunt u toch niet menen als u de peilingen en de zenuwachtigheid bij de andere partijen ziet?

De Croo: ‘Ik blijf bij mijn uitspraak. Als je het gezicht van België sinds 1830 bekijkt, zal de N-VA niet meer dan een puist blijken te zijn.’

Maar wie voorspelde dat de N-VA zich kapot ging regeren, moet intussen toch inzien dat hij fout zat?

De Croo: ‘Natuurlijk heeft de N-VA ook heel goede bestuurders. Mensen als Jan Jambon, Geert Bourgeois en zelfs Theo Francken kunnen elke deftige ministerportefeuille aan. Maar ze zijn nog altijd afhankelijk van het fenomeen Bart De Wever. Ik nam samen met hem deel aan de tv-quiz ‘De slimste mens ter wereld’. Terwijl wij met de andere kandidaten tussen de opnames door gezellig zaten te tafelen, trok hij zich terug in zijn loge om Dag Allemaal te lezen en zijn kennis over BV’s op krikken. Omdat hij goed wist dat het programma zijn politieke ster ging doen rijzen. Zijn wilskracht is verontrustend groot.’

Waarom verontrustend?

De Croo: ‘Omdat ik denk dat hij in de grond ook maar een realpoliticus is, die leeft bij gratie van de vergevingsgezindheid van de media. In die zin lijkt hij sterk op Guy Verhofstadt, die door zijn handigheid en verbale capaciteit mocht doen en zeggen wat hij wilde. Alles werd geslikt. Alleen gaat het nu om een partij die nog steeds het land wil splitsen.’

‘Weet je dat we alleen kunnen overleven omdat onze economie voor 80 procent afhankelijk is van het buitenland? Wel, als er één zaak is die je niet kan verkopen aan het buitenland, dan zijn het je twisten en ruzies. Je gaat toch ook je buurman mijden als hij de hele dag ruzie staat te maken met zijn vrouw op de stoep?’

Maar in de peilingen geeft de N-VA iedereen wel het nakijken. Is ze geen traditionele machtspartij als een ander geworden?

De Croo: ‘Ik weet niet of haar structuren sterk genoeg zijn om een politieke storm te overleven. Al proberen ze wel hun best doen om die structuren uit te bouwen. Kijk maar hoe ze ook volop meedoen aan het systeem van de politieke benoemingen.’

‘Ook de lokale verkiezingen worden enorm belangrijk om de machtsbasis uit te bouwen. Omdat ze nu te weinig lokaal aas hebben, proberen ze de kiezer met nationaal aas te doen happen. Maar ze letten beter op voor de backlash van die strategie. Je mag dan nog in elke gemeente een affiche van Bart De Wever hangen, tot wie zal de burger zich moeten wenden als zijn trottoir stuk is? Niet tot De Wever, hè. Maar de partij is natuurlijk wel zo slim om ook voor de lokale verkiezingen in te zetten op een nationaal thema: migratie.’

Herman De Croo Herman De Croo (80) is geboren in Opbrakel. Na zijn doctoraat in de rechten begon hij als advocaat aan de balie in Oudenaarde. In 1964 werd hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid voor de PVV in Michelbeke en wer hij meteen burgemeester. Sinds 1968 zit De Croo in het parlement. Dit jaar breekt hij het record van vijftig jaar onafgebroken parlementslid. In 1974 werd hij voor het eerst minister, van Nationale Opvoeding. In de jaren tachtig was hij minister van Pensioenen, Verkeer en Buitenlandse Handel. In 1995 werd hij voorzitter van Open VLD. En in de periode van paars (1999-2007) was hij Kamervoorzitter. In 2014 werd hij verkast naar het Vlaams Parlement.

Waarom zou dat niet mogen? Het onderwerp leeft toch bij de kiezer?

De Croo: ‘Er is nog nooit zoveel gesproken over migranten in ons land, terwijl er nu minder toekomen dan vroeger. Wie maakt het meeste lawaai in een orkest? De trommels. Wat is de inhoud van een trommel? Lucht. Weet je wat een verplicht spreidingsplan voor migranten zou betekenen voor een stad als Mechelen? Dat er jaarlijks acht zouden bijkomen. Dus in feite is de N-VA een probleem aan het opkloppen dat er nu niet echt is. En wat me vooral verontrust, is dat de kiezer daar blijkbaar zal inlopen.’

U kunt toch niet ontkennen dat er een politiek probleem is rond migratie. Europa davert op zijn grondvesten.

De Croo: ‘Ik ben een overtuigde Europeaan. Als Europa al veel langer had bestaan, hadden we geen twee wereldoorlogen gehad. Als Europa uiteenvalt, gelooft niemand dat we nog eens vijftig jaar kunnen gespaard blijven van oorlog. Daarom moeten we er alles aan doen om Europa in stand te houden.’

‘Maar we zitten onder de zweep van het populisme. In Hongarije, Polen, Italië, Spanje in zekere mate, en ook in ons land. We zitten in een mood waarin vijanden worden gecreëerd. Het is die mood die tot de wereldoorlogen heeft geleid. Er is een opbod bezig, waarbij de boodschap is: ‘Ik maak u bang, maar ik bescherm u.’’

‘Ook de N-VA doet daaraan mee. Dat maakt deel uit van haar strategie. De partij maakt de mensen bang en zegt tegelijk dat ze hen gaat redden. Dat heeft alles te maken met de concurrentie die ze heeft van het Vlaams Belang. Er zijn 140.000 stemmen van het Vlaams Belang naar de N-VA gegaan, dat zijn acht tot tien zetels in het parlement. De N-VA zal er alles aan doen om die te houden. Dat verklaart waarom ze geregeld straffe verklaringen doet.’

De N-VA neemt niet alleen de lead in het migratiedebat, in de perceptie worden ook de belastingverlagingen van de regering en sommige hervormingen aan de partij toegeschreven. De N-VA speelt Open VLD naar huis.

De Croo: ‘De N-VA wordt een ‘allecategorieënpartij’. Ze is op weg de CVP te worden van de vroegere jaren. Ze probeert iedereen voldoening te schenken.’

Biedt Open VLD genoeg tegengewicht?

De Croo: ‘We zijn een onweer aan het ondergaan, maar ik ben niet pessimistisch. Je kan als partij niet iedereen te vriend houden. Zeker als je weet dat een rechtse kabouter aan je broekspijpen knaagt.’

Veel problemen waarmee u als minister werd geconfronteerd, zijn nu nog actueel. Zoals de NMBS. U hebt de eer de langste staking in de geschiedenis van de NMBS te hebben meegemaakt. En ook deze week werd er weer gestaakt.

De Croo: ‘Als minister van Verkeer heb ik 237 stations geschrapt, een derde. Tijdens een ontmoeting vroeg mevrouw Thatcher me: ‘Tell me, how did you cut one third of the stations? If I do that, I won’t be reelected.’

Maar de NMBS zit nog altijd in hetzelfde sukkelstraatje. Hoe geraken we daaruit?

De Croo: ‘Privatiseren. Als je dat niet doet, dreig je op termijn een filiaal van Deutsche Bahn te worden.’

Elke topman bij het spoor bijt zijn tanden stuk op de ellenlange stakingen.

De Croo: ‘Ik ben ook geconfronteerd geweest met stakingen, maar ik heb de vakbonden uiteindelijk kunnen temmen. Ik heb 20.000 mensen bij de NMBS doen weggaan. En ik heb de luchthaven van Zaventem, die een boerengat was, geprivatiseerd. Bij Sabena heb ik 3.600 banen geschrapt.’

‘De personeelsleden bij Sabena hebben langer dan een jaar een rouwband gedragen als ze wisten dat ik meevloog. Ik zat tijdens een vlucht eens naast een Japanner, die me vroeg waarom het personeel die rouwband droeg. ‘Is there somebody dead in the royal family’, vroeg hij. ‘It’s because of me’, antwoordde ik. Hij snapte er niets van.’

‘Later heb ik gelijk gekregen en heeft iedereen ingezien dat mijn beslissing om mensen te laten afvloeien de juiste was. Toenmalig premier Jean-Luc Dehaene heeft die opnieuw aangeworven onder het mom van de strategie om van Sabena een Europese hub te maken. Het betekende het einde van de maatschappij.’

Ook bij Proximus woedt het debat over meer concurrentie. Uw zoon Alexander wil een vierde speler en krijgt daar veel kritiek voor.

De Croo: ‘Ik had als minister van PTT de eerste draagbare telefoon van dit land. Ik ging op restaurant met mijn telefoon, maar mijn auto mocht wel niet verder staan dan 50 meter om te kunnen bellen. Iedereen verklaarde me gek toen ik zei dat het de toekomst was. De ingenieurs die toen bij de voorloper van Proximus werkten, waarschuwden me om er slechts 50.000 te bestellen in een eerste fase. Waarom? Er was toch geen concurrentie in de markt en dus geen visie. Nu zijn er 10 miljoen draagbare telefoons op de markt. Dat bewijst dat er dingen zijn waar de staat moet uitblijven. En dat je als politicus af en toe je nek moet uitsteken.’

Hoelang wilt u nog politiek actief blijven?

De Croo: ‘Ik wil nog meedoen aan de verkiezingen in 2019, maar ik zal niet meer zetelen. Je kan niet blijven doorgaan. Ik word nu al verkozen door de kleinkinderen van mijn eerste kiezers. Maar er is wel één voorwaarde: ik wil worden opgevolgd door een jongere.’

Zijn er nog genoeg talentvolle jongeren die in de politiek willen stappen?

De Croo: ‘Dat wordt stilaan problematisch. Wie wil een succesvolle job opofferen om zich op sociale media voortdurend te laten uitkafferen door de burger?’

Neemt u geheimen mee in uw graf?

De Croo: ‘Ik twijfel. Ik heb al mijn handgeschreven nota’s van ministerraden en partijbureaus laten uittikken door mijn secretaresse. En die documenten heb ik bezorgd aan het liberaal archief. Tien jaar na mijn dood mogen ze worden vrijgegeven. Maar er zijn ook enkele zaken die op cassettes staan en die ik niet heb laten uittikken, omdat ze zo gevoelig liggen. Ik was die cassettes kwijt, maar heb ze teruggevonden.’

Zaken van staatsbelang?

De Croo: ‘Die cassettes kunnen enkele niet-opgehelderde zaken ophelderen. En daar is de Bende van Nijvel niet bij, voor alle duidelijkheid. Maar er zitten dingen bij waarvan iedereen gelooft dat ze zo zijn gebeurd waarvan ik weet dat ze anders zijn gelopen. De vraag is of ik ervoor moet zorgen dat mensen de waarheid weten of niet. Bepaalde zaken gaan over politici die zich niet meer kunnen verdedigen. En daarom aarzel ik.’

Gewezen premier Théo Lefèvre zei in een bui van neerslachtigheid: ‘Leven is geleidelijk eenzamer worden.’ Bent u bang voor het zwarte gat?

De Croo: ‘Nee, maar wat me in de long run wel verontrust, is dat we niet inzien dat de manier waarop wij leven geen drie eeuwen meer zal duren. De vrijheid die we bezitten, het maximaal beschikken over je eigen lot, het wordt als vanzelfsprekend gezien, maar dat is het niet.’

Vanwaar komt die vrees?

De Croo: ‘Ik ga hier in Brakel geregeld op bezoek in een rusthuis. Op de hoogste verdieping zitten de mensen die aan dementie lijden. Ondanks de goede wil en de toewijding van het personeel kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de aandacht en de zorg minder is. Tot wat dient dat nog? We moeten opletten dat we niet in een maatschappij verzeild geraken waar die vraag wordt gesteld... Daar moeten we ons tegen verzetten. Beschaving is niet alleen ervoor zorgen dat ontsnapte leeuwen worden doodgeschoten, je moet ook voor de mensen zorgen.’

‘Ik heb voor de euthanasiewet gestemd. Maar we moeten opletten dat we iemands waarde en kostprijs niet in de weegschaal beginnen te leggen. In onze laatste twee levensjaren gebruiken we als burger de helft van ons gezondheidsbudget. Als er op een dag een populistische beweging komt die meent dat we af moeten geraken van nutteloze mensen, is het hek van de dam. Daarover moeten we waken.’

‘Je kan je niet voorstellen hoe kneedbaar de mens is. Nog niet zo lang geleden hebben we 6 miljoen Joden vermoord en berekend hoeveel dat ging kosten. We moeten de zwakkeren in de samenleving beschermen. Zieken, gehandicapten, mensen in armoede...’

U wordt er emotioneel van.

De Croo: (veegt tranen uit zijn ogen) ‘Ik kan me daar kwaad in maken. Er zijn zelfs, ook in onze streken, gehandicapten en mensen in armoede die dat uit pure schaamte wegsteken. Waar zijn we mee bezig?’

‘Ik ben voortdurend op de vlucht voor de nutteloosheid’, zei u ooit. U wordt deze zomer 81. Bent u bang voor de aftakeling?

De Croo: ‘Er is hier in de buurt een klein kapelleke dat ik heb laten herstellen: Onze-Lieve-Vrouw van de Zachte Dood. De mensen gaan er bidden voor een menswaardig einde. Het is een wens die we allemaal hebben.’