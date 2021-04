Bart De Wever: 'rol slachtoffer en inbreker niet omwisselen'

'Het heeft er alle schijn van dat we zijn opgelicht', zei de Antwerpse burgemeester maandagavond op de gemeenteraad over de subsidies aan jongerenproject Let's Go Urban.

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) tekst en uitleg gegeven bij de stedelijke audit rond de stadssubsidies aan de vzw Let's Go Urban van Vlaams Parlemenstlid Sihame El Kaouakibi.

De Wever erkende dat vooral het uitbesteden van de renovatie van het Urban Center aan LGU zelf een 'slecht dossier' was, maar blijft wel bij zijn standpunt dat er een collectieve verantwoordelijkheid is en er vanuit de stad nooit kwaadwilligheid mee gemoeid was. 'Je moet de rol van slachtoffer en inbreker niet omwisselen', zei De Wever. De oppositie verwijt de burgemeester zelf fouten te hebben gemaakt in de zaak.

De Wever nam maandag ruim de tijd om op alle vragen van vooral de oppositie te antwoorden en voegde er een omstandig chronologisch overzicht van de relatie tussen stad en LGU aan toe. 'Het heeft er alle schijn van dat we zijn opgelicht', herhaalde hij, al benadrukte hij dat een rechter daarover nog uitspraak zal moeten doen.

Mailboxen uitlezen

Insinuaties dat er betrokkenheid of kwade wil zou zijn geweest bij het stadsbestuur, wees hij resoluut af. 'Dat zou naar boven gekomen zijn in de audit, want daar is men forensisch te werk gegaan, tot het uitlezen van mailboxen toe', zei De Wever.

Wel moeten er volgens De Wever lessen worden getrokken uit wat is gebeurd. 'Bouwheerschap door derden is vaak goedkoper, sneller en efficiënter en er is juridisch niets mis mee, maar het laat ruimte voor misbruik van vertrouwen', stelt hij. 'We gaan dat in de toekomst goed moeten dichtspijkeren.'

Dat Let's Go Urban zo vlot zo veel subsidies verkreeg, valt volgens De Wever te verklaren door het succes van het project en de aanwezigheid van topmensen uit het bedrijfsleven en politieke leven. 'Het project was schitterend en werd door iedereen gewaardeerd', zegt hij. 'Er was ook een heel geloofwaardige governance. We hadden vertrouwen in een groep mensen, niet in één persoon.'

Moe, machteloos en bedroefd