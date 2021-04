Bart De Wever trekt N-VA machine op gang richting 2024

Bart De Wever, voorzitter van de N-VA, legt de marsrichting voor de komende jaren op tafel. Als een echte beleidspartij willen ze een breed inhoudelijk palet bespelen om de kiezer in 2024 te verleiden. Tegelijk willen ze scherpe oppositie voeren.

Hoewel de volgende verkiezingen pas in het verre 2024 liggen, trapt De Wever de N-VA machine op gang. In mei 2023 moet een groots ledencongres de nieuwe inhoudelijke vlaggen van de N-VA planten.

De basis werd zaterdag gelegd door De Wever, op het partijbestuur en de partijraad. De voorzitter schuift vijf hoofdthema's naar voren in zijn marsrichting. Ze ogen breed. 'Duurzaam Vlaanderen', 'Welvarend Vlaanderen', 'Warm Vlaanderen', 'Veilig en kordaat Vlaanderen' en 'De Staat van Vlaanderen'.

De laatste keer dat de partij een ledencongres hield, was in 2014. Toen was 'confederalisme' het ordewoord. Deze one-issue aanpak wordt nu overboord gegooid. Dat is geen toeval. 'We zijn al langer een brede volkspartij en maken nu de concrete vertaalslag.'

Anneleen Van Bossuyt, Lorin Parys, Valerie Van Peel, Theo Francken en Sander Loones komen aan het roer.

De vijf thema's krijgen elk een voorzitter of een 'ambassadeur'. In dezelfde volgorde komen aan het roer: Anneleen Van Bossuyt, Lorin Parys, Valerie Van Peel, Theo Francken en Sander Loones. Dat lijkt onmiddellijk ook de ploeg die er moet staan als kopstuk in 2024. 'Deze vijf zijn een logische keuze, waar geen grote discussie over was', zegt de N-VA.

Opvallend is dat Ben Weyts niet aan bod komt. Hij trok nochtans de organisatie van het congres in 2014. Ook voor Jan Jambon of Zuhal Demir lijken geen 'ambassadeursfuncties' klaar te liggen in dit plan.

Confederalisme

Het confederalisme krijgt een plaats onder 'De Staat van Vlaanderen'. Met 'Staat' met een hoofdletter. 'Ons verhaal over confederalisme blijft overeind', zegt N-VA. Volgens de partij wordt de analyse van confederalisme immers meer dan ooit gedeeld.

'De coronacrisis maakt duidelijk dat het Belgische systeem niet werkt. Dat ziet iedereen. De vraag is hoe het verder moet? We gaan het warm water niet opnieuw uitvinden: er moeten meer bevoegdheden komen voor de regio's. Ja, ons verhaal krijgt een update met cijfers en verdieping maar wat onder de motorkap zit, blijft hetzelfde.'

Op een opvallende eerste plaats pronkt het thema 'duurzaamheid', nochtans geen thema dat aan de partij plakt. 'Toch wel', klinkt het. 'Het ligt in de lijn van onze traditie. Iedereen kent ons standpunt rond de kerncentrales maar wij hebben een breder verhaal te vertellen. Van aardmetalen tot ggo's (genetische gemodificeerde organismen, red.).'

'Wij willen vooral het alternatief zijn voor de waanzin van groene partijen. Naïeve ideeën die worden achterna gelopen door de traditionele partijen. Vivaldi zegt de groenste regering ooit te zijn, maar door de kernuitstap worden ze de vuilste.'

Spreidstand

Het doel van het ledencongres in mei 2023 is voor de partij helder. 'Dit wordt de kick-off voor de verkiezingen een jaar later, in 2024. De kiezer moet weten dat N-VA het enige alternatief is voor huidige paars-groene beleid. Ook moet dit de hoogmis worden van de oppositie tegen Vivaldi.'

Dat is geen eenvoudige taak. Met het traject wil de N-VA wil zich positioneren als het enige beleidsalternatief maar tegelijkertijd ook keihard oppositie voeren. De kiezer verleiden met beleidsvoorstellen maar ook in de aanval gaan. Een spreidstand wordt dat zeker.

Hoewel het congres nog twee jaar in de toekomst ligt, vindt de partij het een evidentie om nu al uit de startblokken te schieten. 'We voelen bij heel veel leden de noodzaak om in gesprek te gaan. We zijn een aanbodpartij en willen dat op scherp stellen.'

In september hoopt de partij fysieke fractiedagen te houden. In 2022 komen er verschillende themasessie met bekende nationale en internationale sprekers en in september 2022 zullen de teksten ter amendering aan de leden worden voorgelegd.