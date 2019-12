Bart Tommelein: ‘Ik wil Open VLD leiden'

Bart Tommelein stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van Open VLD. ‘Het is tijd dat de rust terugkeert en we opnieuw uitgaan van wat ons bindt: het liberalisme.’

Er komt beweging in het voorzittersfront bij Open VLD. Bijna een half jaar nadat Stadenaar Francesco Vanderjeugd zich als allereerste kandidaat stelde om Gwendolyn Rutten op te volgen, is er nu de burgemeester van Oostende. Een grote verrassing is dat niet: al meer dan een jaar zet Tommelein de deur op een kier. Maar tot nu toe klonk het altijd dat hij zich pas zou outen als er een vacature was. Die is er vandaag nog altijd niet: de kandidaatstelling gebeurt pas vanaf half januari. En sterker: binnen de partij gaan zelfs stemmen op om de voorzittersverkiezingen van eind maart uit te stellen. Maar toch komt Tommelein nu uit de kast. Niet toevallig na een dramatische episode rond de regeringsvorming en een historisch slechte peiling voor de Vlaamse liberalen.

'Het idee om de voorzittersverkiezingen uit te stellen, steun ik niet.' Bart Tommelein Kandidaat-voorzitter Open VLD

‘Ik stel me kandidaat nog voor de race is geopend, omdat ik het hoog tijd vind dat de rust terugkeert in de partij’, aldus Tommelein in een interview dat woensdag in De Tijd verschijnt. ‘Er is de voorbije weken een sfeer ontstaan van kamp x tegen kamp y, waarbij iedereen een etiket opgeplakt kreeg van goeie of slechte liberaal. Wel, de partij heeft geen kampen en klieken nodig, maar moet uitgaan van wat ons bindt. Dat is het liberalisme, een ideologie die vandaag springlevend is, want alle mensen willen meer dan ooit hun eigen keuzes maken.'

'Met de ervaring die ik de jongste twintig jaar opgebouwd heb in parlementen en regeringen en met mijn kwaliteiten van een teamspeler die zijn gedacht durft te zeggen, denk ik dat ik in staat ben om de partij weer te verbinden en achter die ene blauwe vlag te scharen. En ik wil daar niet meer mee wachten. Het idee dat is geopperd om de voorzittersverkiezingen uit te stellen om uit het vaarwater van de regeringsonderhandelingen te brengen, steun ik niet. Open VLD heeft statuten en die moeten gerespecteerd worden. Het mandaat van Gwendolyn Rutten loopt af op het einde van maart en dan moet er gekozen zijn.’

Oppositie geen taboe

Tommelein wil zich niet uitspreken over de keuze tussen een paars-gele of een paars-groene regering. Voor de Oostendenaar zijn alle opties open. ‘‘Ik hoop dat er tegen maart 2020 een federale regering zal zijn, want het is ondertussen al van december 2018 dat we in lopende zaken zitten. Als dat niet zo is en ik word de volgende voorzitter, dan zal ik samen met de hele partij een keuze maken op basis van wat we als liberalen kunnen binnenhalen. Dat is onder andere een ernstig begrotingstraject, op basis van een hogere werkzaamheidsgraad en dus absoluut niet door de lasten te verhogen. Lukt dat niet, dan moéten we niet in een regering springen. Als we in beide opties onvoldoende punten uit ons programma kunnen realiseren, dan kan het ook oppositie worden. Ik pleit daar niet voor, maar we mogen het ook niet uitsluiten.’